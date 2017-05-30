Сейчас на сайте
2865
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 8 500 000 тенге
  • Продам СОТ Рауан, дом за 17 000 000 тенге
  • Продам Актау, зем. участок за 27 000 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 22 151 999 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 500 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге
 

 
Вторник, 30 Мая
+22...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 310.4 KZT
  • €1 = 347.06 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ритуал с метлой и бумагой: странное поведение женщины у ресторана озадачило Казнет

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Ритуал с метлой и бумагой: странное поведение женщины у ресторана озадачило Казнет
Кадры из видеоролика
Странное поведение женщины возле известного алматинского ресторана озадачило пользователей Сети, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. В сообществе "Я очевидец Алматы" в социальной сети "ВКонтакте" появился ролик, на котором женщина с метлой и бумагой совершает странный ритуал.

Инцидент произошел утром 26 мая на парковке ресторана "У Афанасича". Около 6.40 утра к зданию заведения подъехал белый Lexus. Из машины вышла женщина с метлой и бумагой в руке. Она подошла ближе к ресторану, и начала мести прилегающую территорию, кружась вокруг себя. Время от времени женщина смотрела на бумагу.



Автор ролика утверждает, что женщина совершила ритуал, чтобы навести порчу владельцам заведения. К нему присоединились и многочисленные пользователи Сети. Некоторые строят другие догадки, предполагая, что героиня ролика психически нездорова.

В самом ресторане отметили, что знают о случившемся. Менеджер заведения сообщил, что они уже обратились в полицию с заявлением. На других камерах видеонаблюдения был зафиксирован госномер автомобиля.

"Наша охрана вначале не поняла, что происходит. К сожалению, они не успели выскочить, чтобы поймать женщину и узнать причины. Я не могу ничем объяснить ее поведение. Не думаю, что это одна из наших клиенток, которая была недовольна нашим обслуживанием. Потому что клиенты, как правило, в Instagram к нам пишут, если недовольны, в книгу жалоб. Наши сотрудники не помнят, чтобы посетительница с такой машиной в последние дни посещала нас. Я думаю, это скорее всего конкуренты, которые верят в суеверия", - отметил менеджер.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GuF
 Disco (Посетители) Сегодня, 11:34
На верно у "гадалки" заклинание за бешеные деньги купила rofl
И думает, что оно подействует? женская логика неисповедима rofl

Танцуют все...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GuF
 Крадун (Посетители) Сегодня, 11:13
lol Вроде взрослая,а всё туда же!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика