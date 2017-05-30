Ритуал с метлой и бумагой: странное поведение женщины у ресторана озадачило Казнет

Странное поведение женщины возле известного алматинского ресторана озадачило пользователей Сети, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. В сообществе "Я очевидец Алматы" в социальной сети "ВКонтакте" появился ролик, на котором женщина с метлой и бумагой совершает странный ритуал.Инцидент произошел утром 26 мая на парковке ресторана "У Афанасича". Около 6.40 утра к зданию заведения подъехал белый Lexus. Из машины вышла женщина с метлой и бумагой в руке. Она подошла ближе к ресторану, и начала мести прилегающую территорию, кружась вокруг себя. Время от времени женщина смотрела на бумагу.Автор ролика утверждает, что женщина совершила ритуал, чтобы навести порчу владельцам заведения. К нему присоединились и многочисленные пользователи Сети. Некоторые строят другие догадки, предполагая, что героиня ролика психически нездорова.В самом ресторане отметили, что знают о случившемся. Менеджер заведения сообщил, что они уже обратились в полицию с заявлением. На других камерах видеонаблюдения был зафиксирован госномер автомобиля."Наша охрана вначале не поняла, что происходит. К сожалению, они не успели выскочить, чтобы поймать женщину и узнать причины. Я не могу ничем объяснить ее поведение. Не думаю, что это одна из наших клиенток, которая была недовольна нашим обслуживанием. Потому что клиенты, как правило, в Instagram к нам пишут, если недовольны, в книгу жалоб. Наши сотрудники не помнят, чтобы посетительница с такой машиной в последние дни посещала нас. Я думаю, это скорее всего конкуренты, которые верят в суеверия", - отметил менеджер.