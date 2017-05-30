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Терминалы для снятия запрета на выезд установят в пяти аэропортах РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Терминалы для снятия запрета на выезд установят в пяти аэропортах РК
Фото с сайта Tengrinews.kz
Терминалы, через которые можно будет оплатить штрафы для снятия запрета на выезд за границу, установят перед зонами паспортного контроля в аэропортах Астаны, Алматы, Караганды, Актау и Шымкента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казпочта".

Сообщается, что, набрав на терминале свой ИИН, можно будет проверить наличие задолженности и оплатить ее в режиме онлайн для снятия временного ограничения на выезд за пределы РК. Информация о платеже будет направлена в режиме онлайн через платежный шлюз "электронного правительства" в информационную систему органов исполнительного производства РК (АИС ОИП МЮ РК) для дальнейшего списания задолженности, снятия ограничений и беспрепятственного выезда наших граждан за рубеж.

Согласно регламенту, арест и запрет на выезд будут сниматься автоматически в течение 15 минут после оплаты штрафа.

"Стоит отметить, что автоматическая отмена запрета на выезд при оплате через отделения и терминалы "Казпочты" действует только по запретам, выставленным после 1 июля 2015 года. По запретам, выставленным до 01 июля 2015 года, отмена ограничений будет осуществляться по ранее действующему порядку путем предоставления подтверждающих документов об оплате судебному исполнителю. Напомним также, что штрафы можно оплатить в отделениях Казпочты, на портале www.post.kz и через мобильное приложение post.kz", - прокомментировали в пресс-службе.
Источник: Tengrinews.kz
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