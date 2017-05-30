В Самрук-Қазына прокомментировали выплату миллионных вознаграждений

Общая сумма вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу АО «Самрук-Қазына», включенная в общие и административные расходы в консолидированном отчете о совокупном доходе, составила 7,182 млрд тенге за 2016 год. В отдельной финансовой отчетности значится 923 млн тенге.
«Обе указанные суммы верны, в отдельной финансовой отчетности Фонда сумма 923 млн тенге указана только по Фонду, а в консолидированную финансовую отчетность включены суммы как по Фонду, так и по его дочерним компаниям, что и соответствует указанной сумме в размере 7 182 млн тенге», — отметили в Фонде «Самрук-Қазына».
Эти суммы вознаграждения включают в себя информацию не только по бонусам по итогам года, а выплаты за весь год. То есть, включая заработную плату и прочие вознаграждения (страхование, премии, больничные, возмещение затрат, налоги), начисленные за весь год всему ключевому управленческому персоналу Фонда и его дочерних компаний.
Также уточняется, что общее количество ключевого управленческого персонала составляет более 120 человек.
В сумму 923 млн тенге включены вознаграждение членов правления (293 млн тенге) и членов совета директоров (630 млн).
В совет директоров ФНБ «Самрук-Казына» входят 8 человек: премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, министр финансов Бахыт Султанов, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, помощник президента Алихан Смаилов и сам Умирзак Шукеев, а также три независимых директора — Барон Оливье Дэкамп, Ричард Эванс и Александр Мирчев.
Отмечается, что Умирзак Шукеев от вознаграждения отказался. Таким образом, в среднем на каждого члена совета директоров приходится по 90 млн тенге, или по 7,5 млн тенге в месяц.
«Члены правления, по отдельной финансовой отчетности фонда, получили немного меньше. На их долю пришлось 293 млн тенге из 923 млн тенге, выплаченных ключевому управленческому персоналу. Членов правления вместе с Шукеевым — пятеро. А значит, в среднем каждому из четверки управленцев заплатили по 73,25 млн тенге. Это чуть больше 6 млн тенге в месяц», — говорится в сообщении.
Расходы по членам правления Фонда (в 2016 году в составе правления было 6 человек) состоят из заработных плат, отпускных и прочих вознаграждений (больничные, налоги и льготы, например, медстрахование, обеспечение жильем, служебным автомобилем и т. п.), начисленных за весь год.
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