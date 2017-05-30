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Бозумбаев прокомментировал сведения об отмене госрегулирования на АИ-80

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Бозумбаев прокомментировал сведения об отмене госрегулирования на АИ-80
© Foto: Пресс-служба Минэнерго РК
АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал новость о предстоящей отмене государственного регулирования цен на бензин марки АИ-80.

Ранее ряд казахстанских СМИ опубликовали информацию о том, что министерство энергетики готовит приказ, отменяющий госрегулирование цен на бензин АИ-80. Сообщалось, что в середине июня документ согласуют в министерстве национальной экономики, зарегистрируют в министерстве юстиции и спустя десять дней после его публикации приказ вступит в силу. Таким образом, в начале июля в Казахстане не останется ни одного вида ГСМ, цены на которые подконтрольны государству.

"Я так скажу, это пока фейк и раздутая информация. Мы говорили, что на 80-й бензин мы отменим госрегулирование после того, когда закончим модернизацию (НПЗ — ред.) во второй половине нынешнего года. Поэтому раньше времени говорить о том, что мы что-то отменим, преждевременно", — сказал Бозумбаев журналистам во вторник.

Он также прокомментировал планируемый отказ Казахстана от бензина марки АИ-80.

"Дело в том, что мы со следующего года переходим на стандарты К4, К5, что означает Евро-4 и Евро-5. Соответственно, 80-й бензин в эти стандарты не ложится. Рано или поздно нам придется все равно переходить (на новые стандарты — ред.): есть еще простые вещи как охрана окружающей среды и эффективность двигателей моторного топлива", — добавил министр.

По его словам, около 90% сельхозтоваропроизводителей в Казахстане работают на дизельном топливе.

"Мы все время, каждый год удешевленным дизтопливом обеспечиваем сельхозтоваропроизводителей", — добавил Бозумбаев.

Бензин марки АИ-80 остается единственным видом топлива, на который сохранено государственное регулирование. Цена на АИ-92/93 перестала регулироваться в сентябре 2015 года. В августе 2016 года в свободное плавание отправились цены на дизельное топливо.
Источник: Sputniknews.kz
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