Рождённые в апреле и июне чаще других становятся виновниками ДТП – страховщики

Специалисты информационно-аналитического центра АО "Страховая Компания "Kompetenz" проанализировали собственную статистику за 2016 год и установили зависимость между месяцем рождения виновников ДТП, количеством аварий и характером дорожных инцидентов.



Анализ строился на подборке по 2500 случаям ДТП за 2016 год.



Согласно исследованиям, люди, родившееся в апреле и июне, чаще других попадают в аварии. Июньские водители являются виновниками происшествий в 12,8% от общего количества ДТП, а апрельские – в 12,1%. У водителей, рождённых в июне, характер аварий обычно не очень серьезный, без тяжёлых последствий и крупных финансовых потерь.



На третьем месте находятся водители, рождённые в мае. Количество ДТП с участием майских автовладельцев составило 10,8%. Основная причина ДТП, совершённых женщинами, родившимися в мае, – удар другого авто при движении задним ходом. В авариях, в которых были виноваты рождённые в мае мужчины, нередко участвуют не меньше трёх автомобилей.



"В ходе исследования было установлено, что наиболее аккуратными и дисциплинированными водителями являются люди, рождённые в сентябре и декабре. Они стали виновниками в 7,2% от общего числа аварий", – отметили в страховой компании "Kompetenz".



По данным страховщиков, ремонт машины после ДТП в среднем обходится водителю почти в 170 000 тенге.



Водители, рождённые в апреле, часто являются владельцами более крупных автомобилей и чаще попадают в тяжёлые аварии. Средняя стоимость ремонта у них значительно выше и составляет почти 300 000 тенге. Основными причинами ДТП оказались выезд на встречную полосу, несоблюдение дистанции между транспортными средствами и нарушение правил проезда перекрёстков.



Согласно официальным данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры, в 2016 году на дорогах страны произошло почти 18 000 ДТП, в которых пострадали более 25 700 и 2390 человек погибли. В сравнении с показателями за 2015 год, уровень дорожно-транспортной аварийности в 2016 году снизился на 5%.