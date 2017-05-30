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Раскрыта схема хищения нефти в Актюбинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Раскрыта схема хищения нефти в Актюбинской области
Фото с kleinezeitung.net
В прокуратуре Актюбинской области рассказали, как и в каком объеме похищали нефть в регионе, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый заместитель прокурора области Нурдаулет Суиндиков сообщил в ходе брифинга о махинациях с нефтью. Он отметил, что, несмотря на требования об автоматизации учета, отдельные компании все еще практикуют "дедовские" методы. Сырье из скважин поступает в отдельные емкости, а не в централизованный коллектор. Затем объем добытой нефти измеряется мерной линейкой.

"Это дает возможность недобросовестным работникам скрыть и продать часть нефти. Конкретный пример. Сейчас межведомственной следственно-оперативной группой по обращению ТОО "Сагиз Петролеум Компани" расследуется уголовное дело. На сегодня установлено, что операторы, мастера и охранники одного из месторождений по ночам продавали нелегалам часть добытой в емкости нефти. Выявлено хищение таким образом 530 тонн нефти", - сообщил Суиндиков.

По данным первого зампрокурора области, нефть похищается и из бесхозных или законсервированных месторождений. В частности, преступная группа из пяти человек украла из одного законсервированного месторождения более 50 тонн нефти. По приговору суда задержанные лишены свободы на сроки от трех до шести лет с конфискацией имущества.

"Некоторые компании списывают большие объемы нефти на технологические потери и собственные нужды. АО "СНПС-Актобемунайгаз" за 2014-2016 годы списало 88 тысяч тонн нефти на техпотери. Эти объемы определены на основании нормативных документов советского периода. ТОО "Сагиз Петролеум Компани" за эти же годы использовало для горячей промывки скважин две тысячи тонн нефти. Четкой методики расчетов таких потерь нет", - отметил Нурдаулет Суиндиков.

По данным областной прокуратуры, чтобы обойти разрешительные процедуры, нефть вывозится из республики под видом иного нефтесодержащего продукта.

"В качестве примера можно привести дело в отношении транснациональной преступной группы из девяти граждан Молдовы, Казахстана и Армении. В 2012-2013 годы она вывозила нефть за пределы страны, к примеру, под видом "остатка атмосферной перегонки". Преступники приговорены к лишению свободы сроками от восьми до десяти лет с конфискацией имущества. За последние пять лет (2012-2016 годы) в области расследовано 160 уголовных дел по фактам хищения нефти, установленный ущерб по которым составил свыше семи миллиардов тенге", - привел данные Нурдаулет Суиндиков.

В прокуратуре Актюбинской области совместно с экспертами разработали предложения, которые могли бы разрешить ситуацию с хищением нефти. Предложен ряд рекомендаций: использование только автоматизированного учета добычи нефти, внедрение современных технологий по охране месторождений, совершенствование информационной системы учета и контроля, внедрение специальной отчетности на перевозку нефти.
Источник: Tengrinews.kz
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