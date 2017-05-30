Казахстанцев напугали слухами о зараженной воде

Текст рассылки

Через мессенджер WhatsApp и социальные сети 30 мая стали распространяться слухи о том, что питьевая вода заражена возбудителями опасных заболеваний, передает корреспондент Tengrinews.kz. Чаще всего этим сообщением атаковали жителей Экибастуза Павлодарской области.Как выяснилось, днем ранее аналогичные сообщения создали панику среди жителей Ставрополя. В российских СМИ сообщается, что на одной из улиц старожилы даже перекрыли общественную водонапорную колонку, чтобы дети не напились "зараженной" воды и не оказались в больнице с острой инфекцией. Вероятнее всего, в Казахстан "предупреждение" пришло именно из Ставрополя."Воду пока пейте только кипяченую. В связи с наводнением в воде обнаружили палочки гепатита А и дизентерии. Даже фрукты мойте кипяченой водой. Чистить зубы тоже ею. Информация достоверная. Сегодня брали справку об эпидокружении в санэпидстанции. Там предупредили", - говорилось в рассылке. Ставропольские спецслужбы и представители коммунальных служб данную информацию опровергли.В экибастузском городском управлении охраны общественного здоровья информацию о зараженной воде также не подтвердили. Руководитель отдела эпидемиологического надзора Бахыт Толеубаева сообщила, что во время последней пробы воды в ней не было обнаружено никаких опасных вирусов."Вода хорошая. Можно пить. В ней не обнаружено ни гепатита, ни дизентерии, ни кори, ни энтеровирусов. Не стоит верить рассылкам. Пользуйтесь только информацией из достоверных источников", - посоветовала Бахыт Бекпаева.Заместитель главного врача экибастузской городской больницы Светлана Подзорова также сообщила, что с подобными заболеваниями пациентов не поступало.