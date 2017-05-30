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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев напугали слухами о зараженной воде

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Казахстанцев напугали слухами о зараженной воде
Фото из архива Tengrinews.kz
Через мессенджер WhatsApp и социальные сети 30 мая стали распространяться слухи о том, что питьевая вода заражена возбудителями опасных заболеваний, передает корреспондент Tengrinews.kz. Чаще всего этим сообщением атаковали жителей Экибастуза Павлодарской области.

Как выяснилось, днем ранее аналогичные сообщения создали панику среди жителей Ставрополя. В российских СМИ сообщается, что на одной из улиц старожилы даже перекрыли общественную водонапорную колонку, чтобы дети не напились "зараженной" воды и не оказались в больнице с острой инфекцией. Вероятнее всего, в Казахстан "предупреждение" пришло именно из Ставрополя.

"Воду пока пейте только кипяченую. В связи с наводнением в воде обнаружили палочки гепатита А и дизентерии. Даже фрукты мойте кипяченой водой. Чистить зубы тоже ею. Информация достоверная. Сегодня брали справку об эпидокружении в санэпидстанции. Там предупредили", - говорилось в рассылке. Ставропольские спецслужбы и представители коммунальных служб данную информацию опровергли.

Казахстанцев напугали слухами о зараженной воде

Текст рассылки


В экибастузском городском управлении охраны общественного здоровья информацию о зараженной воде также не подтвердили. Руководитель отдела эпидемиологического надзора Бахыт Толеубаева сообщила, что во время последней пробы воды в ней не было обнаружено никаких опасных вирусов.

"Вода хорошая. Можно пить. В ней не обнаружено ни гепатита, ни дизентерии, ни кори, ни энтеровирусов. Не стоит верить рассылкам. Пользуйтесь только информацией из достоверных источников", - посоветовала Бахыт Бекпаева.

Заместитель главного врача экибастузской городской больницы Светлана Подзорова также сообщила, что с подобными заболеваниями пациентов не поступало.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • botden
  • Пантера
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 17:39
Действительно. Нашли чем напугать. Что такое дизентерия для нас. Пф.. У нас тюлени тоннами мрут. Желтый дым валит ежедневно. А тут кишечной палочкой решили напугать. Не на тех нарвались))
 
 

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