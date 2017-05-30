Клиенты Казкома сообщают о массовых списаниях денег с карт

АСТАНА, 30 мая – Sputnik. Массовое списание денег клиентов "Казкома" c пластиковых карт произошло во вторник. Соцсети пестрят сообщениями пользователей о неожиданном списании разных сумм.



"Клиенты #Kazkom, #Qazkom, у вас все нормально? У меня деньги списываются с разных заведений города. В call center не дозвониться. Qazkom, что у вас происходит?", — пишет пользователь FB Юра Цой (орфография и пунктуация сохранены – ред.).



"Сейчас в командировке и получил 20 сообщений о снятии денег с моей карты. Счет в банкинге также похудел на 100 с лишним тысяч, я быстро пытаюсь заблокировать все карты, колл центр по всем номерам недоступен, а смс со снятием денег с моей карты продолжают приходит. Я реально чуть не помер от такого. Кто будет возмещать мои моральные убытки”, — вопрошает пользователь Denis Malinov (орфография и пунктуация сохранены – ред.).



#qazkom вы что делаете? приходят смс-оповещения о том, что с меня повторно снимаются деньги с блокированной карты (карта была перевыпущена), причем оплаты были осуществлены в 2013 году и вот сегодня повторно снимают. Уже сняли почти 100 тысяч дозвониться до службы так сказать поддержки невозможно”, — сообщает на своей странице Ната Лапшина (орфография и пунктуация сохранены – ред.).



"Qazkom что ты делаешь ахаха прекрати, только получил ЗП и тут же непонятными транзакциями сняли половину, в хоумбанке блокирование карты не работает (только в мобильной версии). Верните деньги…", – возмущается Roman Merezhko (орфография и пунктуация сохранены – ред.).



Представители банка отреагировали на многочисленные сообщения в соцсетях. На официальной странице спустя час появилось сообщение, в котором объясняются причины списания денег.



"Сообщаем о техническом сбое, который произошел на стороне АТФ Банка. В связи с чем у клиентов-держателей карт всех Банков Казахстана наблюдаются неверные списания, проведенные в системе АТФ Банка. Сотрудники АТФ Банка в усиленном режиме работают над исправлением ошибки и возвратом списанных сумм", — говорится в сообщении.



Списанные суммы обещают вернуть в "самое ближайшее время".