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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Клиенты Казкома сообщают о массовых списаниях денег с карт

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 18:03
Клиенты Казкома сообщают о массовых списаниях денег с карт
© Foto: Public Domain
АСТАНА, 30 мая – Sputnik. Массовое списание денег клиентов "Казкома" c пластиковых карт произошло во вторник. Соцсети пестрят сообщениями пользователей о неожиданном списании разных сумм.

"Клиенты #Kazkom, #Qazkom, у вас все нормально? У меня деньги списываются с разных заведений города. В call center не дозвониться. Qazkom, что у вас происходит?", — пишет пользователь FB Юра Цой (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

"Сейчас в командировке и получил 20 сообщений о снятии денег с моей карты. Счет в банкинге также похудел на 100 с лишним тысяч, я быстро пытаюсь заблокировать все карты, колл центр по всем номерам недоступен, а смс со снятием денег с моей карты продолжают приходит. Я реально чуть не помер от такого. Кто будет возмещать мои моральные убытки”, — вопрошает пользователь Denis Malinov (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

#qazkom вы что делаете? приходят смс-оповещения о том, что с меня повторно снимаются деньги с блокированной карты (карта была перевыпущена), причем оплаты были осуществлены в 2013 году и вот сегодня повторно снимают. Уже сняли почти 100 тысяч дозвониться до службы так сказать поддержки невозможно”, — сообщает на своей странице Ната Лапшина (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

"Qazkom что ты делаешь ахаха прекрати, только получил ЗП и тут же непонятными транзакциями сняли половину, в хоумбанке блокирование карты не работает (только в мобильной версии). Верните деньги…", – возмущается Roman Merezhko (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

Представители банка отреагировали на многочисленные сообщения в соцсетях. На официальной странице спустя час появилось сообщение, в котором объясняются причины списания денег.

"Сообщаем о техническом сбое, который произошел на стороне АТФ Банка. В связи с чем у клиентов-держателей карт всех Банков Казахстана наблюдаются неверные списания, проведенные в системе АТФ Банка. Сотрудники АТФ Банка в усиленном режиме работают над исправлением ошибки и возвратом списанных сумм", — говорится в сообщении.

Списанные суммы обещают вернуть в "самое ближайшее время".
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 19:42
Цитата: alexg
Лучше нала,нет ничего.

Получаю сообщение о зачислении и снимаю всё,очень малую часть оставляю для расчётов в магазинах,остальные деньги в трёх литровую банку и в подвеску.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babushka
  • Тихо
 alexg (Посетители) Сегодня, 19:10
Лучше нала,нет ничего.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kz1990
  • Швейк
  • babushka
  • Тихо
 goblin (Посетители) Сегодня, 19:05
вкладываться надо было в безопасность и айтишников, а не в маркетолухов с их плакатами про "умную нацию"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • botden
  • DOGHunter
  • Пантера
  • Тихо
  • RRR
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:09
Провели ребрендинг и сменили название на "QQ"? Скажите это вашим денежкам poka crazy
 
 

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