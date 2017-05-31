Назван самый популярный спортсмен мира

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN, сообщает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Второе место занял баскетболист Леброн Джеймс ("Кливленд Кавальерс"), третье — футболист "Барселоны" Лионель Месси, четвертое — теннисист Роджер Федерер, пятое — гольфист Фил Микельсон. Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на 23-й строчке. Она единственная россиянка в первой сотне рейтинга.
Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в Google, а также доходы спортсменов. В первой сотне больше всего футболистов — 38, из них 13 выступают в Английской премьер-лиге.
Ранее в мае Роналду стал первым спортсменом, набравшим 100 миллионов подписчиков в Instagram. Недавно его заподозрили в сокрытии налогов на 150 миллионов евро, но на днях форвард мадридского "Реала" заплатил шесть миллионов евро, чтобы избежать уголовного преследования.
В декабре 2016-го баскетболист Майкл Джордан был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.