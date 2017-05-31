Нацбанк прокомментировал ситуацию со списанием средств с карточек Казкома

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Массовое списание средств с карт клиентов Казкоммерцбанка произошло во вторник. Национальный банк РК обсудит меры для предотвращения подобных ситуаций с АТФ Банком, из-за технического сбоя в котором произошли инциденты, сообщила пресс-служба НБ РК.
Пользователи соцсетей писали на своих страницах о неожиданном списании разных сумм, а также о том, что до call-центра Казкома невозможно было дозвониться. Некоторые получали по 20 сообщений о снятии денег.
Представители банка вскоре отреагировали на многочисленные сообщения, опубликовав запись с объяснением причин на официальной странице в соцсети. По информации банка, технический сбой произошел на стороне АТФ Банка.
Национальный банк страны сообщил, что осведомлен о данном случае и находится в контакте с АТФ Банком.
По сведениям Нацбанка, в настоящее время проблема устранена и практически все суммы возвращены на банковские счета держателей карточек. При этом причины сбоя и планируемые меры для предотвращения подобного в будущем НБ РК детально обсудит с АТФ Банком.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.