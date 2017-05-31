Нацбанк прокомментировал ситуацию со списанием средств с карточек Казкома

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Массовое списание средств с карт клиентов Казкоммерцбанка произошло во вторник. Национальный банк РК обсудит меры для предотвращения подобных ситуаций с АТФ Банком, из-за технического сбоя в котором произошли инциденты, сообщила пресс-служба НБ РК.



Пользователи соцсетей писали на своих страницах о неожиданном списании разных сумм, а также о том, что до call-центра Казкома невозможно было дозвониться. Некоторые получали по 20 сообщений о снятии денег.



Представители банка вскоре отреагировали на многочисленные сообщения, опубликовав запись с объяснением причин на официальной странице в соцсети. По информации банка, технический сбой произошел на стороне АТФ Банка.



Национальный банк страны сообщил, что осведомлен о данном случае и находится в контакте с АТФ Банком.



По сведениям Нацбанка, в настоящее время проблема устранена и практически все суммы возвращены на банковские счета держателей карточек. При этом причины сбоя и планируемые меры для предотвращения подобного в будущем НБ РК детально обсудит с АТФ Банком.