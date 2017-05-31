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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нацбанк прокомментировал ситуацию со списанием средств с карточек Казкома

Просмотров:390 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Нацбанк прокомментировал ситуацию со списанием средств с карточек Казкома
.
АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Массовое списание средств с карт клиентов Казкоммерцбанка произошло во вторник. Национальный банк РК обсудит меры для предотвращения подобных ситуаций с АТФ Банком, из-за технического сбоя в котором произошли инциденты, сообщила пресс-служба НБ РК.

Пользователи соцсетей писали на своих страницах о неожиданном списании разных сумм, а также о том, что до call-центра Казкома невозможно было дозвониться. Некоторые получали по 20 сообщений о снятии денег.

Представители банка вскоре отреагировали на многочисленные сообщения, опубликовав запись с объяснением причин на официальной странице в соцсети. По информации банка, технический сбой произошел на стороне АТФ Банка.

Национальный банк страны сообщил, что осведомлен о данном случае и находится в контакте с АТФ Банком.

По сведениям Нацбанка, в настоящее время проблема устранена и практически все суммы возвращены на банковские счета держателей карточек. При этом причины сбоя и планируемые меры для предотвращения подобного в будущем НБ РК детально обсудит с АТФ Банком.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Швейк
  • GuF
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:45
Храните деньги в банках! Желательно не стеклянных. uhmylka
Вот жизнь пошла - если не обманут то обворуют. angry
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 10:30
Хм... Практически все. Т.е. могут остаться пострадальцы? И че им делать в таких случаях?
 
 

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