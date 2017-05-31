Генеральный прокурор РК: Больше не будет бесконечных проверок

На обсуждение нижней палаты Парламента поступил проект закона о прокуратуре, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Представляя нормы законопроекта, генеральный прокурор РК Жакип Асанов акцентировал внимание на прокурорских проверках.



"Больше не будет бесконечных проверок, как ранее. Главный инструмент - это анализ. В первую очередь мы анализируем статистику, сведения, информацию в СМИ. Не надо куда-то ходить и кого-то тревожить. Сейчас IT-технологии развиваются, и посредством их можно выявить правонарушения", - отметил Жакип Асанов, подчеркнув, что для этого нужны знания и квалификация специалистов.



"Пользу от этой нормы почувствуют в первую очередь предприниматели. Теперь прокурор не сможет по своей инициативе проверить бизнес. Конечно, могут быть разные ситуации, однако если нет преступления, то прокурор не имеет права вмешиваться. Для этого как минимум нужно будет решение генерального прокурора", - заявил Жакип Асанов.



Асанов рассказал, в каких случаях прокуроры будут проверять госорганы.



"Только в двух случаях. Если какой-нибудь государственный орган нарушил права лиц, которые не могут самостоятельно защитить их. И второй случай - если это необходимо для предотвращения угрозы для большинства населения и общества. Тогда прокурор вынужден будет вмешаться", - обратился к депутатам Жакип Асанов.



"Если поступило заявление, прокурор не будет идти на проверку, как это было прежде. Он должен определить, в задачи какого органа это входит. (...) Прокуратура идет с проверкой только тогда, когда контролирующие органы не справляются со своими обязанностями. (...) Наши проверки будут регистрироваться в обязательном порядке. Мы этого просили сами, чтобы навести в системе порядок в рамках данного законопроекта", - отметил генеральный прокурор.



Жакип Асанов отметил, что сегодня проверки могут длиться годами. "Сейчас прокуроры проверяют столько, сколько захотят. Нет ограничений по времени. Есть проверки, которые длятся год, так как нет требований. Теперь этот срок составит до 30 дней. Только в некоторых случаях этот срок можно будет продлить лишь на месяц", - отметил генеральный прокурор.



Законопроект "О прокуратуре" разработан во исполнении указа Президента РК "О комплексе мер по реализации Закона РК от 13 марта 2017 года "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК".



В соответствии с обновленной редакцией пункта 1 статьи 83 Конституции проектом закона предусматриваются такие направления деятельности прокуратуры, как высший надзор за соблюдением законности на территории РК в пределах и формах, установленных законом, представление интересов государства в суде, осуществление от имени государства уголовного преследования.



В проекте закона предусмотрены следующие концептуальные нормы: определены пределы и формы высшего надзора, уточнены его основные направления, установлены границы высшего надзора за соблюдением законности в деятельности госорганов и субъектов предпринимательства.



Предельно четко изложены полномочия (права и обязанности) прокурора, его ответственность, обозначены задачи прокуратуры, установлены права и обязанности проверяемых субъектов, сокращены основания для назначения прокурорами проверок, а также основания обращения прокуроров с исками в суд.



Предусмотрены три формы надзора: проверка, анализ, оценка правовых актов, вступивших в законную силу. Скорректирована система правовых актов прокурора. Из актов прокурорского надзора (реагирования) исключены "предостережение" и "предписание".



Изменено содержание разъяснения закона. Данный правовой акт будет вноситься в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также при наличии сведений о готовящихся противоправных действиях. Определены виды правовых актов, не подлежащих опротестованию, установлены основания и последствия принятия актов прокурорского надзора. Принудительное исполнение актов надзора будет осуществляться только в судебном порядке.



Определена единая система органов прокуратуры, полномочия генерального прокурора, сфера деятельности Генеральной прокуратуры, областных, районных и приравненных к ним прокуратур.