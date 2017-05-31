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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Золотые слитки можно будет купить в обменниках - Нацбанк

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Золотые слитки можно будет купить в обменниках - Нацбанк
фото Golden-inform.ru
В будущем Нацбанк планирует разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты небанковских юридических лиц, для чего в законодательство будут внесены изменения. Об этом глава Нацбанка РК Данияр Акишев сообщил на пресс-конференции в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он объявил о запуске программы продажи золотых слитков населению. Гражданам предлагаются слитки весом в 10, 20, 50 и 100 грамм по цене, на 31 мая 2017 года от 126 до 1 миллиона 260 тысяч тенге. Акишев подчеркнул, что первым покупателем стал Глава государства Нурсултан Назарбаев, который купил все четыре вида слитков. Акишев пояснил, что цены зависят от ситуации на мировых биржах. В граммах слитки выпущены поскольку к таким мерам привыкло население РК.

"Основной нашей идеей является запуск ликвидного и активного рынка. Золотой слиток можно быстро приобрести и продать. Банки будут иметь прямую обязанность по выкупу этих слитков у населения по первому требованию без ограничений", - сказал Акишев.

Золотые слитки можно будет купить в обменниках - Нацбанк


По его данным, первыми участниками являются АО "Народный банк Казахстана" и АО "Евразийский банк". Золото можно купить в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Атырау. В перспективе география реализации золототых слитков будет расширена, как и количество банков участников. Золотые слитки будут выпускаться в специальной вакуумной упаковке.

"Целостность означает, что банк должен выкупить без какой-либо длительной экспертизы. Если вы планируете использовать слитки как ликвидный инструмент для быстрой продажи рекомендуется не нарушать целостность упаковки. Если вы нарушите его целостность, при даче банк примет на инкассо и рассчитается с вами после экспертизы с Нацбанком, что потребует дополнительного времени и комиссий", - сказал Акишев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Слушатель (Посетители) Сегодня, 11:57
подарок от 126 000 до 1 миллиона 260 тысяч тенге?

хорошо вы живете однако, а я думал как говорит любой среднестатистический директор - щас работы нет, кризис)
 
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 леся (Посетители) Сегодня, 11:10
Мм.Хорошо на подарок подойдет!
 
 

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