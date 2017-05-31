В Казахстане запущена самая большая электронная база данных жертв политических репрессий

В честь дня памяти жертв политических репрессий АО «Казконтент» запускает проект «Электронная база данных жертв политических репрессий, сообщает Zakon.kz.
База станет самым подробным на сегодняшний день электронным ресурсом, в котором увековечены имена казахстанцев, погибших и пострадавших в годы репрессий. Она доступна на веб-портале National Digital History.
База будет пополняться в режиме реального времени и в ней будет собрано около 200 тысяч имен. В нее войдут данные, представленные архивом КНБ, многотомник «Книга скорби. Расстрельные списки», а также данные региональных архивов нашей страны.
Более того, каждый пользователь может участвовать в пополнении базы данных. Для этого необходимо отправить данные о своих близких, которые пострадали в годы репрессий на электронный адрес kaz.ehistory@gmail.com.
Напомним, что сегодня, 31 мая в РК отмечается День памяти жертв политических репрессий. В память о многочисленных жертвах в нашей стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные. В годы репрессий в Казахстане было арестовано 103 тыс. чел., расстреляны - 25 тыс., от 2 до 3 млн. чел. стали жертвами массового голода, более 1,5 млн. - бежали за пределы республики.
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