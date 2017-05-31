Взрыв в центре Кабула: пострадали двое казахстанцев

В результате мощного взрыва в центральной части Кабула пострадали два гражданина Казахстана, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.
По его словам, наши соотечественники находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва.
"Один из них, 1982 года рождения, осколками стекла был ранен в голову. Другой, 1991 года рождения, - в ногу. Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности. С обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь", - сказал Жайнаков.
Кроме того, в результате теракта пострадало здание посольства Казахстана в Кабуле, расположенное в 1,5-2 километрах от эпицентра взрыва, в здании выбиты стекла. В настоящее время казахстанские дипломаты продолжают выяснять, нет ли других граждан Казахстана среди пострадавших. Город перекрыт.
Всех находящихся в столице Афганистана соотечественников МИД РК просит соблюдать меры предосторожности в городе, известить о своем состоянии близких и родных, а также в случае необходимости связаться с консулом Казахстана в Афганистане по телефону горячей линии: +93-747- 250-343 (WhatsApp).
Напомним, взрыв прогремел в 08.30 по местному времени. У дипломатического здания взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва десятки человек погибли, более 100 ранены. Взрыв прогремел недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери.
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