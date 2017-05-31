Кого будут хоронить в Национальном пантеоне в Астане

Постановлением Правительства Казахстана от 29 мая 2017 года утверждено Положение о Национальном пантеоне, сообщает Zakon.kz.



Согласно документу, Национальный пантеон - место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.



Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы на территории города Астаны.



Территория Пантеона включает: мемориальное здание;музей памяти (XX-XXI веков) с монументом «Стена памяти»; административное, хозяйственное и вспомогательные здания; надмогильные сооружения; парковую и прилегающую зоны.



Погребению на территории Пантеона подлежат следующие умершие либо погибшие лица:



- президенты РК и члены их семей;

- премьер-министры РК и их заместители, председатели палат Парламента РК и их заместители, государственные секретари РК, руководители Администрации Президента РК, председатели Конституционного Совета РК, Верховного Суда РК и Национального Банка республики;

- министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, акимы областей, города республиканского значения, столицы;

- лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;

- граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев», «Еңбек Даңқы» трех степеней;

- граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»;

- граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;

- другие граждане по особому решению Президента РК;

- с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги.



Организация захоронения умерших лиц производится местными исполнительными органами областей, города республиканского значения и столицы, по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего).



Местными исполнительными органами областей, города республиканского значения и столицы для погребения тела в Пантеоне осуществляется организация следующих мероприятий: оформление документов для погребения; предоставление необходимых атрибутов, используемых для погребения умершего; перевозка тела в Пантеон; погребение.



Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.