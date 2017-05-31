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Кого будут хоронить в Национальном пантеоне в Астане

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Кого будут хоронить в Национальном пантеоне в Астане
.
Постановлением Правительства Казахстана от 29 мая 2017 года утверждено Положение о Национальном пантеоне, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, Национальный пантеон - место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.

Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы на территории города Астаны.

Территория Пантеона включает: мемориальное здание;музей памяти (XX-XXI веков) с монументом «Стена памяти»; административное, хозяйственное и вспомогательные здания; надмогильные сооружения; парковую и прилегающую зоны.

Погребению на территории Пантеона подлежат следующие умершие либо погибшие лица:

- президенты РК и члены их семей;
- премьер-министры РК и их заместители, председатели палат Парламента РК и их заместители, государственные секретари РК, руководители Администрации Президента РК, председатели Конституционного Совета РК, Верховного Суда РК и Национального Банка республики;
- министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, акимы областей, города республиканского значения, столицы;
- лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;
- граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев», «Еңбек Даңқы» трех степеней;
- граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»;
- граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;
- другие граждане по особому решению Президента РК;
- с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги.

Организация захоронения умерших лиц производится местными исполнительными органами областей, города республиканского значения и столицы, по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего).

Местными исполнительными органами областей, города республиканского значения и столицы для погребения тела в Пантеоне осуществляется организация следующих мероприятий: оформление документов для погребения; предоставление необходимых атрибутов, используемых для погребения умершего; перевозка тела в Пантеон; погребение.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 10 )

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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 17:23
Цитата: Ян
Похороните меня за плинтусом. uhmylka

А я прошу родственников сжечь мое тело, а прах развеять над Каспием. Пока не пишутся, но думаю всё таки уговорю. Время есть, пока помирать не собираюсь.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:10
Ақшаң болса сатып алып, жата қалсаң болады ... sleepy
 
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  • Ну Ну
 Эксперт (Посетители) Сегодня, 16:30
Такая большая государственная братская могила.

Половину этого списка пусть похоронят как можно быстрее, желательно живьем.
 
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  • АДАЙ
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 16:13
Ясное дело кого там будут хоронить, всех приближенных к телу

президенты РК и члены их семей;
А при чем тут их члены семьи?
Ян,
Прах великого Абая и Джамбула надо похоронить там.

Не трогать Великих людей нашего народа, им не комфортно будет лежать рядом с нынешними "гениями"
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 16:06
ДухLess,
Похороните меня за плинтусом. uhmylka
 
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  • Ян
  • botden
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 16:03
Цитата: Морской
Лишний раз убеждаюсь,что нынешние "рулевые"нашей страны никакие не мусульмане (или христиане и т.д.),а самые настоящие язычники...Когда нет бога в душе,тогда и возникают такие уродливые явления,как ПАНТЫон...

А чем язычество хуже Ислама или Христианства? Тот же опий для народа в другой обертке.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • botden
  • Ян
  • Юрий Спассков
 Морской (Посетители) Сегодня, 15:57
Лишний раз убеждаюсь,что нынешние "рулевые"нашей страны никакие не мусульмане (или христиане и т.д.),а самые настоящие язычники...Когда нет бога в душе,тогда и возникают такие уродливые явления,как ПАНТЫон...
 
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  • botden
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  • кукла
  • Jack
 Крадун (Посетители) Сегодня, 15:50
Героев Союза почти не осталось!Написали типа благородные.А так понятно кого хоронить будут.Даже после смерти хотят богатства и обособленности!
 
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  • botden
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:48
Прах великого Абая и Джамбула надо похоронить там.
 
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  • Ян
  • Budweiser
  • chilian
  • АДАЙ
  • from Aktau
  • Юрий Спассков
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 15:48
Пантео́н в переводе означает - «храм всех богов»...

Если бы это слово писалось через букву "О", то корень был бы ПОНТ! lol Тогда все понятно... boyan

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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