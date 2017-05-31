Продать или купить: Что стоит знать о тенденциях на автомобильном рынке РК

С начала года на автомобильном рынке Казахстана наблюдался рост цен как на новые, так и на подержанные авто. При этом автовладельцы не спешат продавать свои транспортные средства из-за ограниченного предложения. Об этих и других тенденциях, характерных для текущего периода, корреспонденту Tengrinews.kz рассказали опрошенные эксперты.



Председатель казахстанского Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков рассмотрел ситуацию на рынке подержанных автомобилей. Главное, что ее характеризует, это отсутствие поступлений б/у автомобилей в Казахстан.



"Если раньше это была полноводная река, то сейчас уже ручейком сложно назвать. Все эти "оброки" в виде таможенных пошлин, утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию делают ввоз поддержанных автомобилей фактически нерентабельным. Поэтому рынок б/у автомобилей варится сейчас в своем соку. Если раньше средний казахстанец, который не мог себе позволить новый автомобиль, покупал подержанный, ездил на нем до пяти лет, добирал денег, добавлял, покупал более свежий, за счет чего рынок обновлялся, то сейчас такой ситуации нет", - рассказал Эдоков.



В связи с этим по закону зависимости спроса и предложения цены на подержанные авто начали расти.



"Динамика показывает, что от пяти процентов цены выросли за последние полгода. К примеру, мой автомобиль подорожал с 5,5 миллиона тенге до шести с плюсом. То, что рынок подержанных авто варится в собственном соку, это не совсем хорошо, потому что машины стареют. Хороших экземпляров на рынке почти нет", - говорит эксперт.



Из-за этого казахстанцы стали меньше продавать, так как купить что-то стоящее стало труднее. Поэтому, продолжает Эдоков, качественные экземпляры также стали расти в цене.



В данной ситуации, не предвидя снижения цен, председатель казахстанского Независимого автомобильного союза советует казахстанцам, выбирающим б/у автомобили, ориентироваться на состояние кузова, двигателя.



"Ходовку можно поменять, а если кузов гнилой, с ним уже ничего не сделаешь. Если вы нашли хороший экземпляр, торгуйтесь, но для падения цен объективных факторов нет, так что этого ждать не стоит", - поделился мнением собеседник Tengrinews.kz.



Цены на импортные автомобили, как можно понять, значительно привязаны к курсам валют. При этом эксперт обращает внимание на то, что они растут при ослаблении тенге, но обратно уже не откатываются. Наиболее значительно дорожают автомобили в твердой валюте: в долларах, в евро, в японских йенах. Российские авто обходятся дешевле.



"Дилеры могут идти на какие-то разовые акции, снижая цены. Смотрят, какова была закупочная цена, и если тенге дорожает, в этих условиях немного приспускают цены. Но это разовые акции, а не тренд", - заключил Эдоков.



Вместе с тем, несмотря на сокращение предложения на рынке б/у автомобилей, говорить о заметном роста спроса на новые автомобили не приходится, хотя в денежном выражении он вырос. Председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов отметил, что средняя стоимость автомобилей, вышедших с конвейера, выросла в Казахстане с 22,5 тысячи долларов в январе текущего года до 25,9 тысячи по итогам апреля.



"Этот рост обусловлен двумя обстоятельствами: отменой льгот по уплате НДС для казахстанских автозаводов и временным сокращением доли автомобилей нижнего ценового сегмента", - пояснил Алферов.



По данным союза "КазАвтоПром", с января по апрель казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 272,8 миллиона долларов, что на 18,9 процента выше аналогичного показателя 2016 года. Вместе с тем проданных транспортных средств участников рынка было меньше. По результатам января-апреля официальными дилерами было реализовано 11 018 автомобилей, что на 23 процента ниже аналогичного показателя 2016 года. Сбыт по итогам апреля текущего года (3 449 единиц) отстает от прошлогоднего значения на 8,9 процента.



В рамках составленной статистики, за четыре месяца казахстанцы купили 7 771 импортный автомобиль (70,5 процента) и 3 247 (29,5 процента) автомобилей, произведенных на казахстанских автозаводах.



Как отмечает Алферов, в настоящее время наблюдается процесс восстановления покупательской способности, но он сосредоточен главным образом в среднем и верхнем ценовых сегментах.



"Что касается покупателей автомобилей бюджетной категории, они не обладают достаточным финансовым тылом и доступом к банковским кредитам. И для этой категории клиентов ситуация дополнительно усугубилась с отменой льгот по уплате НДС для казахстанских автопроизводителей. Напомню, что в январе 2017 года отечественные автозаводы лишились льготы по уплате налога на добавленную стоимость. Как результат, стоимость их продукции либо уже возросла, либо вырастет в ближайшей перспективе на 12 процентов", - прокомментировал собеседник Tengrinews.kz.



Как замечает Алферов, отмена льготы оказалась болезненным событием как для производителей, так и для тех казахстанцев, которые выбирают предложения отечественных заводов. Таких по статистике примерно треть. Усугубляет ситуацию то, что льготы отменили в тот момент, когда производственные показатели казавтопрома упали до минимума на фоне почти трехлетней рыночной рецессии.



"Мы уверены, что эта налоговая льгота должна быть восстановлена. Это позволит удержать цены в прежних границах и вернуть доступность автомобилей локального производства. Другая ожидаемая казахстанцами мера - это дополнительное фондирование госпрограммы льготного автокредитования, два транша которой были исчерпаны в прошлом году. Как известно, средства программы работают на возвратной основе и обеспечивают государству доход в размере четырех процентов годовых. На продолжение этого успешного опыта рассчитывают тысячи казахстанцев, которым отказано в льготном кредите по причине исчерпания ресурсов программы", - заключил Алферов.