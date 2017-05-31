Под запрет закрытых черных одеяний не попадают платки и хиджабы – Арын

Возможный запрет на полностью закрытые черные одеяния не распространяется на платки и хиджабы. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын, передает корреспондент Today.kz.



Речь идет о том одеянии, которое полностью закрывает лицо.



"Речь идет о запрете одеяний, которые закрывают лицо и препятствуют распознаванию: это никабы, чадра, паранджа и другие. Эти ограничения, конечно, не будут касаться священнослужителей любой конфессии, иностранных граждан, а также тех, кто по служебной необходимости должны носить маски и другие аксессуары. Нельзя говорить только об одном атрибуте, речь идет о нескольких признаках деструктивизма, это может быть не только борода, а целый перечень элементов. Сейчас изучаем экспертное мнение. Потом будем выводить его на обсуждение, в том числе и общественности. Потом конечно, будут приняты законотворческие нормы, мы надеемся", - прокомментировал Берик Арын.

По его словам, главная проблема людей, которые попали под радикальное влияние, кроется в их сознании.



"В настоящее время наше министерство совместно с другими госорганами проводит тщательный анализ действующего международного законодательства и вообще изучает общественное мнение. Наше общество беспокоит то, что некоторые наши молодые люди, не познав своих духовных ценностей, имея довольно поверхностные знания о религии, в частности об исламе, отказываются от своих родителей, обвиняя их в неверии. Некоторые из них стали бездумно следовать чуждым для нашего народа религиозным традициям, слушают зарубежных теологов. Здесь главная их проблема, конечно, в сознании, а внешние атрибуты показывают обособленность от нашего общества. Используя эти атрибуты, они вносят смуту и тревогу, это несет угрозу размывания наших традиционных ценностей", - отметил вице-министр.



Проработать вопрос запрета на законодательном уровне на полностью закрытые черные одеяния поручил Президент Нурсултан Назарбаев. Напомним, 19 апреля в ходе встречи с представителями Духовного управления мусульман Казахстана Глава государства обратил особенное внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.



"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду в траурное время", - отметил Глава государства.



Президент Казахстана также напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.