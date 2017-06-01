Казахстан обошел Россию в рейтинге конкурентоспособных экономик

Казахстан обошел Россию в рейтинге самых конкурентоспособных экономик по версии швейцарской бизнес-школы IMD, сообщает РБК.Казахстан резко улучшил свои позиции, поднявшись с 47-го на 32-е место. Наибольший прогресс за минувший год был продемонстрирован по параметру "государственные финансы". В этом компоненте республика переместилась с 51-го места сразу на четвертое. Показатель "внутренняя экономика" поднялся с 51-го места на 40-е. Казахстан также существенно поднялся по всем позициям в категории "эффективность бизнеса".Россия опустилась в рейтинге на две позиции и занимает 46-е место. Это самая низкая позиция страны с 2012 года. Как отмечается, из 20 параметров лучше всего у России обстоят дела с налоговой политикой (17-е место из 63), а также с государственными финансами (20-е место), занятостью (23-е место) и научной инфраструктурой (25-е место). Хуже всего - с социальным благополучием (сюда входят, например, защита права на частную собственность, уровень преступности, коэффициент имущественного расслоения).Ниже России в рейтинге опустились Турция и Словакия, которые годом ранее Россию опережали. 60-ю строчку занимает Украина.Конкурентоспособность стран в рейтинге оценивается по 20 параметрам, разделенным на четыре категории: показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят из 323 разнообразных переменных - от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.Всего в рейтинге этого года представлены 63 страны.