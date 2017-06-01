Фото: instagram.com/zello_atyrau

Поступок полицейского растрогал жителей Атырау. Страж порядка отвез мужчину в инвалидной коляске до рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz."Сегодня был свидетелем хорошего поступка со стороны инспектора ЖПП. В районе Балыкши в жару на коляске ехал человек по Кызыл-Аскерской. Передо мной ехала машина ЖПП и остановилась, вышел молодой парень, подошел к этому человеку в коляске, поднял, посадил его в машину, коляску - в багажник. Я стал наблюдать, куда он повезет. Он отвез его до базара в Балыкшах. В месяц Рамазан приятно. Молодец. Побольше таких парней. Хочу выразить благодарность за такой поступок", - написал очевидец в паблике zello_atyrau в Instagram, приложив фото.Поступок полицейского вызвал одобрение и пользователей соцсети. "Доброе сердце у полицейского, недавно работает, скорее всего. Учитывая специфику их работы, сердце со временем твердеет, превращаясь постепенно в камень", - написал пользователь dostan_ait.Напомним, в феврале видео с неравнодушным полицейским из Шымкента растрогало Казнет. Страж порядка помог пожилому мужчине в инвалидной коляске, который не смог проехать по заснеженному тротуару.