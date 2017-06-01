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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Поступок полицейского растрогал жителей Атырау

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Поступок полицейского растрогал жителей Атырау
Фото: instagram.com/zello_atyrau
Поступок полицейского растрогал жителей Атырау. Страж порядка отвез мужчину в инвалидной коляске до рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сегодня был свидетелем хорошего поступка со стороны инспектора ЖПП. В районе Балыкши в жару на коляске ехал человек по Кызыл-Аскерской. Передо мной ехала машина ЖПП и остановилась, вышел молодой парень, подошел к этому человеку в коляске, поднял, посадил его в машину, коляску - в багажник. Я стал наблюдать, куда он повезет. Он отвез его до базара в Балыкшах. В месяц Рамазан приятно. Молодец. Побольше таких парней. Хочу выразить благодарность за такой поступок", - написал очевидец в паблике zello_atyrau в Instagram, приложив фото.

Поступок полицейского растрогал жителей Атырау

Фото: instagram.com/zello_atyrau


Поступок полицейского вызвал одобрение и пользователей соцсети. "Доброе сердце у полицейского, недавно работает, скорее всего. Учитывая специфику их работы, сердце со временем твердеет, превращаясь постепенно в камень", - написал пользователь dostan_ait.

Напомним, в феврале видео с неравнодушным полицейским из Шымкента растрогало Казнет. Страж порядка помог пожилому мужчине в инвалидной коляске, который не смог проехать по заснеженному тротуару.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Nurzhan_from_aktau
  • Крадун
  • leo529
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 08:57
почему то что должно быть привычным делом, вызывает у нас удивление?
 
 

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