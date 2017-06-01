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Суд вынес приговор по делу народного артиста Тунгышбая Жаманкулова

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Суд вынес приговор по делу народного артиста Тунгышбая Жаманкулова
© Tengrinews.kz
Судья Медеуского районного суда №2 Такен Шакиров вынес приговор по делу о хищениях денег, выделенных на съемку фильма "Феникс", передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.

Приговором суда, Тунгышбай Жаманкулов признан виновным по статье 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ему назначено семь лет условно. Также он лишен права занимать руководящие должности сроком на 5 лет. С применением амнистии, срок Жаманкулову сокращен на половину.

Режиссера Талгада Жаныбекова также признали виновным и приговорили к 7 годам условно, с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Меру пресечения судья постановил изменить на подписку о невыезде.

Бывшего топ-менеджер АО "Казахфильм" Гаукар Искакову признали виновной по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Ей назначено наказание в виде условного срока - один год. Она освобождена из под стражи в зале суда.

Исполнительный продюсер фильма "Феникс" Наталья Юдина получила семь лет условно. С применением амнистии срок сокращен до 3,5 лет с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Гражданский иск МКС РК удовлетворен частично. Суд постановил взыскать в пользу министерства с Жаманкулова 3,4 миллиона тенге, с Жаныбекова 4, 3 миллиона тенге, с подсудимого Гизата Султанова 1 миллион 54 тысячи тенге, с Данияра Абдыкадырова 9, 6 миллиона тенге. В целом с подсудимых взыскано 18,4 миллиона тенге.

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 9 марта. Подсудимых обвинили в хищениях и пособничестве в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма "Феникс", в сумме почти 69 миллионов тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Воробей (Посетители) Сегодня, 10:39
Цитата: Ну Ну
за 100тысяч за взятку) тоже 7лет или 11лет, чет запамятовала. Вывод нужно воровать миллионами, тогда и под амнистию попадешь, да и условно дадут

возможно 69 млн. возмещены государству, а 18 млн. это пойдет в доход уже. Условный срок дали из-за того, что возместили ущерб.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:27
В целом с подсудимых взыскано 18,4 миллиона тенге.
Подсудимых обвинили в хищениях и пособничестве в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма "Феникс", в сумме почти 69 миллионов тенг
Остальные деньги хто возмещать будет? И только условный срок. Нашальнику облздрава впаяли 7 лет, костанайке с фарм контроля (за 100тысяч за взятку) тоже 7лет или 11лет, чет запамятовала. Вывод нужно воровать миллионами, тогда и под амнистию попадешь, да и условно дадут
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 10:27
Взыскали меньше чем украли!Парадокс!Срока вообще сладкие! lol
 
 

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