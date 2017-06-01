Какие поезда назначены на летний период

В АО "Пассажирские перевозки" рассказали о поездах, назначенных на летний период, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



№ 233/234 "Астана-Нурлы жол – Костанай" будет курсировать через день, отправлением из Астана - Нурлы жол с 6 июня по 10 сентября, из Костаная с 6 июня по 10 сентября.



№ 207/208 "Астана-Нурлы жол – Шымкент" будет курсировать через день, начиная с 1 июня, отправлением из Астаны по нечетным числам, из Шымкента по четным числам. Состоит из 22 вагонов "Тулпар-Тальго". Маршрут через: Караганды, Чу, Джамбул.



№ 219/220 "Астана-Нурлы жол – Атырау" будет курсировать 3 раза в неделю, начиная с 1 июня. Состоит из 27 вагонов "Тулпар-Тальго". Маршрут через: Атбасар, Есиль, Тобол, Кандыагаш, Макат.



№ 227/228 "Астана-Нурлы жол – Мангистау" будет курсировать 2 раза в неделю, начиная с 1 июня. Состоит из 27 вагонов "Тулпар-Тальго". Маршрут через: Атбасар, Есиль, Тобол, Кандыагаш, Макат, Кульсары, Бейнеу.



№ 231/232 "Алматы-2 – Астана" ежедневно, отправлением из Алматы-2 с 5 июня по 10 сентября, из Астаны с 6 июня по 11 сентября.



№ 236/235 "Астана – Шымкент" будет курсировать через день, отправлением из Астаны с 6 июня по 10 сентября, из Шымкента с 7 июня по 11 сентября .



№ 237/238 "Мангистау – Астана-Нурлы жол" будет курсировать через день, отправлением из Мангистау (Мангышлак) с 6 июня по 10 сентября, из Астана-Нурлы жол с 8 июня по 12 сентября.



№ 240/239 "Астана-Нурлы жол – Жамбыл" будет курсировать через день, отправлением из Астана-Нурлы жол с 5 июня по 9 сентября, из станции Жамбыл с 6 июня по 10 сентября.



№ 241/242 "Алматы-2 – Астана" будет курсировать через день, отправлением из Алматы-2 с 6 июня по 10 сентября, из Астаны с 7 июня по 11 сентября.



№ 258/257 "Уральск – Астана-Нурлы жол" будет курсировать через день, отправлением из Уральска с 5 июня по 9 сентября, из Астана-Нурлы жол с 7 июня по 11 сентября.



С 1 июня продлен маршрут поезда № 701/702 до станции Алтынколь и назначен сообщением "Астана-Нурлы жол – Алтынколь". Состоит из 31 вагона "Тулпар-Тальго".



Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или единую справочную службу по телефону 105.