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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Юрий Пак выйдет на свободу

Просмотров:350 Опубликовано: Сегодня, 12:00
Юрий Пак выйдет на свободу
Фото с сайта Tengrinews.kz
Юрий Пак успеет на выпускной вечер дочери Юрий Пак выйдет на свободу. Суд удовлетворил ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания на штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Абайского районного суда Карагандинской области.

Решение о замене реального лишения свободы на штраф было принято в ходе заседания, которое состоялось сегодня в стенах колонии.

"Абайским районным судом Карагандинской области 01.06.2017 года в РГУ "Учреждение АК 159/18" поселка Карабас, под председательством судьи Исабекова рассмотрено ходатайство осужденного Юрия Пака о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание. На судебном заседании Пак Юрий Дмитриевич свою вину признал и в совершенном преступлении раскаялся, судом неотбытая чась наказания осужденному заменена более мягким видом наказания в виде штрафа в размере 170 742 тенге", - сообщил руководитель пресс-службы суда Ардак Жумашев.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Как позже уточнили в суде, осужденный выйдет из стен колонии через 15 дней.

Напомним, в октябре 2016 года карагандинского учителя физики Юрия Пака приговорили к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился.

Позже апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока. Данное ходатайство было рассмотрено, осужденному сократили неотбытую часть наказания на 1/4 часть, то есть на 5 месяцев 12 дней. Кроме того, адвокат осужденного предоставил суду результаты независимой фоноскопической экспертизы, согласно которой голос злоумышленника и Пака не идентичны. Однако суд отказал защите Пака в новом расследовании уголовного дела.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:42
На судебном заседании Пак Юрий Дмитриевич свою вину признал и в совершенном преступлении раскаялся,

скорей всего сделка. до этого все кричали,что его обвинили несправедливо
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 14:41
Заставили таки признаться. Обидно если всё так как я представляю в этом деле, ради свободы пришлось взять на себя вину.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:01
По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе

Нифига себе, ядреный физик! crazy
 
 

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