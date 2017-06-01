Юрий Пак успеет на выпускной вечер дочери Юрий Пак выйдет на свободу. Суд удовлетворил ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания на штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Абайского районного суда Карагандинской области.



Решение о замене реального лишения свободы на штраф было принято в ходе заседания, которое состоялось сегодня в стенах колонии.



"Абайским районным судом Карагандинской области 01.06.2017 года в РГУ "Учреждение АК 159/18" поселка Карабас, под председательством судьи Исабекова рассмотрено ходатайство осужденного Юрия Пака о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание. На судебном заседании Пак Юрий Дмитриевич свою вину признал и в совершенном преступлении раскаялся, судом неотбытая чась наказания осужденному заменена более мягким видом наказания в виде штрафа в размере 170 742 тенге", - сообщил руководитель пресс-службы суда Ардак Жумашев.



Постановление суда не вступило в законную силу.



Как позже уточнили в суде, осужденный выйдет из стен колонии через 15 дней.



Напомним, в октябре 2016 года карагандинского учителя физики Юрия Пака приговорили к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился.



Позже апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока. Данное ходатайство было рассмотрено, осужденному сократили неотбытую часть наказания на 1/4 часть, то есть на 5 месяцев 12 дней. Кроме того, адвокат осужденного предоставил суду результаты независимой фоноскопической экспертизы, согласно которой голос злоумышленника и Пака не идентичны. Однако суд отказал защите Пака в новом расследовании уголовного дела.