Рекламу "легальной" тонировки прокомментировали в полиции

В Комитете административной полиции МВД РК прокомментировали рекламу о продаже и установке "легальной" тонировочной пленки, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщила официальный представитель Комитета Ирина Лукьянина, заявления производителей многоразовой пленки о полной легальности их товара не соответствуют действительности."В соответствии с пунктом 7 и 4 "Перечня неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" написано, что эксплуатация транспортных средств запрещается, если нанесены покрытия либо наклеены прозрачные или цветные пленки на ветровых или передних боковых стеклах. То есть любые покрытия на передних лобовых или передних боковых стеклах запрещены", - пояснила Ирина Лукьянина.При этом она отметила, что если сотрудник полиции зафиксировал машину с нанесенной тонировочной пленкой на передних и боковых стеклах, снятие пленки уже не спасет водителя от штрафа в 5 МРП."Если водитель управляет машиной с тонировочной пленкой, и сотрудник останавливает и видит такие нарушения, то составляется протокол. Если машина стоит, например, на парковке, с теми же самыми шторками или тонировками, то мы не имеем права этого водителя штрафовать", - рассказала представитель полиции.Также в полиции прокомментировали установку на автомобиль так называемых "двойных" стекол, по информации Ирины Лукьяниной, установка таких стекол тоже является нарушением."В соответствии с приложением 8 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" определены требования к обеспечению обзорности: транспортное средство должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзор с места водителя", - разъяснила она."В данном случае здесь мы видим не совсем стекло, а механизм, не предусмотренный заводом-изготовителем. Поэтому это запрещено", - добавила Ирина Лукьянина.