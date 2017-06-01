Зарегистрировать новорожденного казахстанца можно через интернет

В Казахстане услуга по регистрации ребёнка через портал электронного правительства становится популярной.Все больше казахстанцев стали регистрировать рождение ребёнка через портал eGov, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".Так за последние пять лет заметно возросло количество оказанных услуг по регистрации рождения ребёнка, назначения пособия по уходу за ребёнком и постановки в очередь в детский сад. В 2012 году этот показатель составлял – около 8 тысяч услуг, в 2016 году – более 430 тысяч, за пять месяцев 2017 года – более 106 тысяч услуг.Сейчас на портале электронного правительства доступна композитная услуга «Рождение ребёнка», которая позволяет получить несколько услуг сразу: присвоить ИИН ребенку, подать заявление на получение свидетельства о рождении малыша, получить единовременное пособие на рождение ребенка и поставить ребенка в очередь в детский сад.В то же время АО «Национальные информационные технологии» совместно с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и соответствующими государственными органами планирует перейти к проактивному оказанию услуги, которая будет выглядеть следующим образом: