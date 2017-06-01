Бозумбаев: Люблю смотреть в интернете, как нас ругают за цены на бензин

Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что в четырех из пяти соседних государств уровень цен на АЗС гораздо выше, чем в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Цены регулируются рынком. Мы все живем с вами в рыночной экономике. Казахстан граничит с пятью государствами. Я люблю в интернете смотреть, как нас ругают за цены (на бензин - прим. автора). Но факт остается фактом: в четырех из пяти соседних государств уровень цен на АЗС гораздо выше. И если мы хотим низкие цены, мы должны понимать, что в этом случае топливо будет ограничено, никто себе в убыток продавать не будет", - заявил министр.



По его словам, цена на бензин на казахстанском рынке не должна быть значительно ниже или значительно выше, чем в России. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта в Российскую Федерацию, а в случае высоких цен возможен профицит импортного бензина. Как следствие - затоваривание казахстанских складов отечественным топливом, последующее снижение объемов переработки на НПЗ.



"Я не буду сравнивать цены на топливо в европейских странах с ценами в нашей стране, потому что прекрасно понимаю, что уровень доходов также очень сильно отличается у населения, но могу с уверенностью сказать, что в Казахстане одна из самых низких цен на бензин из стран СНГ. Со стороны министерства отмечаю, что мы будем добиваться прозрачности ценообразования и создавать экономически рентабельные условия поставок нефти на внутренний рынок", - заверил Канат Бозумбаев.



Для достижения поставленных задач министерство планирует развитие биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, а в будущем - изменение налоговой политики в отношении внутреннего рынка.