МВД будет разъяснять казахстанцам сигналы регулировщиков без жезлов

Министерством внутренних дел Казахстана совместно с местными исполнительными органами организована широкомасштабная разъяснительная работа с населением о доведении требований сигналов регулировщика, передает Tengrinews.kz.



По данным ведомства, с 1 января 2017 года дорожно-патрульная полиция перешла на осуществление надзора за дорожным движением преимущественно методом автопатрулирования и запретила использование жезлов во исполнение Дорожной карты по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014-2015 годы.



"На сегодняшний день исполнение данных требований не вызывает каких-либо проблем в деятельности дорожно-патрульной полиции, и имеются некоторые трудности восприятия участниками дорожного движения действий регулировщиков, которые осуществляют регулирование дорожного движения жестом руки без использования жезлов", - отметили в министерстве, отвечая на запрос редакции.



Несмотря на отмену использования жезлов, как отметили в правоохранительном ведомстве, при ручном регулировании дорожного движения сигналы регулировщика, подаваемые жестами рук, остались те же самые, что четко прописано в Правилах дорожного движения.



"В этой связи Министерством внутренних дел совместно с местными исполнительными органами организована широкомасштабная разъяснительная работа с населением о доведении требований сигналов регулировщика и разъяснении гражданам предусмотренной законодательством ответственности за невыполнение таких требований", - сообщили в МВД РК.



Также сообщается, что по итогам 2016 года и четырех месяцев текущего года отмечается улучшение криминогенной ситуации, а также показателей в служебной деятельности местных полицейских служб как в целом по стране, так и в регионах.



Напомним, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов обещал рассмотреть вопрос возврата жезлов регулировщикам. Как пояснил председатель Комитета административной полиции Игорь Лепеха, автопатрулям полиции жезлы не столь нужны, но регулировщикам, по его мнению, возврат жезлов необходим.