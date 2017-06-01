Серик Ахметов и его подельники остались должны государству 17 миллионов тенге

Апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда отказала адвокатам экс-премьера Серика Ахметова и четверых его бывших подчиненных в отмене решения первой инстанции о взыскании с них причиненного государству ущерба в размере 17 миллионов тенге, передает Today.kz.
"Апелляционная коллегия постановила: решение суда района имени Казыбек би №2 Караганды о взыскании с Ахметова Серика Ныгметовича, Абдишева Бауржана Туйтеевича, Смагулова Мейрама Ахмедияновича, Адамбекова Мухтара Ермекбаевича, Жакенова Айдоса Гибадуллаевича о возмещении материального ущерба, причиненного государству, в размере 17 миллионов 310 тысяч тенге, оставить без изменения", - огласила постановление судья апелляционной коллегии Карагандинского областного суда Кымбат Комиртасова.
Решением остались недовольны обе стороны - ответчики и истец в лице акима Караганды Нурлана Аубакирова. Будут ли они подавать кассационные жалобы в Верховный суд, неизвестно. Юрист акимата Жандос Ыскак сообщил, что дальнейшие действия акима пока на стадии обсуждения. Напомним, бывший премьер-министр страны Серик Ахметов и еще четверо бывших высокопоставленных чиновников подали апелляционные жалобы в Карагандинский областной суд с просьбой признать незаконным решение суда, удовлетворившего иск акима Караганды о взыскании с них материального ущерба в размере 17 миллионов тенге. Все ответчики просят коллегию по гражданским делам отменить решение суда, признать иск несостоятельным и полностью прекратить производство по делу. Ранее сообщалось, что районный суд вынес решение по иску акима Караганды к пятерым бывшим чиновникам.
Иск был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с ответчиков сумму материального ущерба в размере 17 миллионов 310 тысяч тенге. Ущерб, как постановил суд, будет взыскан с пятерых ответчиков равными частями. Приговор по делу Серика Ахметова
В декабре 2015 года в Караганде бывшего премьер-министра Серика Ахметова приговорили к 10 годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 176 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", частями 1, 3 статьи 310 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", частью 3 статьи 307 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями".
14 марта 2016 года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда снизила срок Серику Ахметову до восьми лет лишения свободы.
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