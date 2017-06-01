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Сведения о свободных землях должны быть в открытом доступе - Генпрокуратура РК

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Сведения о свободных землях должны быть в открытом доступе - Генпрокуратура РК
Фото с сайта Tengrinews.kz
Генеральная прокуратура РК рекомендовала Министерству сельского хозяйства проработать вопрос размещения информации о свободных земельных участках в открытом доступе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как отметил заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко в ходе выступления на круглом столе в Мажилисе по вопросам исполнения госорганами законодательства о доступе к информации, на интернет-ресурсе "Правительство для граждан" (www.aisgzk.kz) размещены земельно-кадастровые схемы городов и районов с еженедельным их обновлением. Однако в них не отображаются сведения о свободных землях (указывается только информация о зарегистрированных земельных участках). Такая информация предоставляется по письменному заявлению в течение трех рабочих дней.

По мнению Кравченко, в этом вопросе правильно было бы перенять зарубежный опыт. Например, в Азербайджане ежегодно информируют население о свободных земельных участках и программах по вовлечению новых земель в гражданский оборот. Республика Беларусь в ближайшее время планирует разместить эти сведения на публичной земельно-электронной карте.

"Поэтому мы рекомендовали Министерству сельского хозяйства проработать этот вопрос", - сказал заместитель генпрокурора.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 20:12
Осталась значит землица не проданная. uhmylka
 
 

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