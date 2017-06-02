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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Анализ ДНК почти сотни египетских мумий удивил ученых

Просмотров:419 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Анализ ДНК почти сотни египетских мумий удивил ученых
© University of Cambridge
Немецким ученым из института Макса Панка и Университета Тюбингена удалось частично восстановить и проанализировать геном 90 египетских мумий возрастом от 3 500 до 1 500 лет. Результаты исследования несказанно удивили специалистов - древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие - выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия, пишет "Комсомольская правда".

Палеогенетик Йоханнес Краузе сообщил в журнале Nature Communications, что геном трех мумий из 151, с которыми работали немецкие исследователи, удалось восстановить полностью. Их ДНК хорошо сохранилась, несмотря на жаркий египетский климат, высокую влажность в местах погребения и химические вещества, использованные для бальзамирования.

Примечательно, что ученые не нашли никаких генетических следов от каких-либо иностранных завоевателей, которые наводняли Египет на протяжении 1300-летнего периода изучения. "Генетика людей этого места не претерпела каких-либо серьезных изменений за 1300-летний период, который мы изучали", - приводят Вести.Ru слова Вольфганга Хака из института Макса Планка. Это дает право предположить, что популяция оставалась генетически относительно защищенной от иностранных завоеваний и господств.

Ранее похожие исследования провели биологи из швейцарского генеалогического центра iGENEA. Они изучали генетический материал, извлеченный из мумии фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани, а конкретно из левого плеча и левой ноги.

Сравнив геном фараона и современных европейцев, ученые из Цюриха обнаружили, что в среднем половина европейских мужчин - "тутанхамоны". При этом в некоторых странах их доля доходит до 60-70 процентов, как, например, в Великобритании, Испании и во Франции.

ДНК сравнивали по гаплогруппам - характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения в поколение, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона "выдала" общая гаплогруппа под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают, что тутанхамонская R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает одного процента. "Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон - генетический европеец", - удивляется директор центра iGENEA Роман Шольц.

Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне в общей своей массе это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ними, своими древними правителями, почти ничего общего. Что в некотором роде объясняет особенности египетского общества.

"Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9 500 лет назад. Около семи тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны", - считает Шольц.

"Получается однако, что, начиная с прапрадедов, предки Тутанхамона, да и он сам, были лицами кавказской национальности", - пишет автор статьи.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Gulzash (Посетители) Сегодня, 09:38
Бұл зерттеусіз-ақ белгілі. Құранда барлығы жазылған. Не үшін жазаланғаны, не үшін олардың мүрделері сақталғаны -«Бүгін сені өзіңнен кейінгілерге бір белгі болу үшін мүрдеңді (тәніңді) құтқарамыз». («Йунус» сүресі, 92-аяттар). Алла Тағала осы күннің ұлықтығын ұмыттырмас үшін шектен шыққан тәкаппар құлы перғауынның денесін шірітпей сақтап қойды.

Ақпарат көзі: http://www.asylarna.kz/maqala/maqalainfo/281?language=ru
© «Асыл арна» рухани-ағартушылық телеарнасы
АЛЛА бәрінен де ұлық!
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 08:59
Тутанхамон был адайцем! sila
 
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  • Крадун
  • busurman
  • кукла
 largeman (Посетители) Сегодня, 08:56
Кем бы они ни были, главное не укры! ато достали уже...
 
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  • Лесник
  • shurik_kz11
  • Юрий Спассков
  • PoZitron
  • leo529
  • fitter
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 08:49
Не верю европейским ученым, надо дать материалы для анализа казахстанским ученым.
Результат будет, сами знаете какой…. И не в пользу европейцев и кавказцев)))
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 08:46
А были ли исследования? Наподобие наших заказных исследований
 
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  • busurman
 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:45
Получается однако, что, начиная с прапрадедов, предки Тутанхамона, да и он сам, были лицами кавказской национальности", - пишет автор статьи.

Только кавказцам об этом не говорите! nevizhu
 
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molotOK (Посетители) Сегодня, 08:34
гамарджоба генацвале... по нашему))))
 
 

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