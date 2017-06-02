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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дочь Пескова назвала себя "дочерью главного миллиардера и вора страны"

Просмотров:703 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Дочь Пескова назвала себя "дочерью главного миллиардера и вора страны"
Елизавета Пескова с отцом. © instagram.com/stpellegrino
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в своем Instagram сатирический пост с "откровенным" признанием о том, что она "дочь главного миллиардера и вора страны", передает телеканал "Дождь".

"Вообщем, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придется. Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру - золотое обертывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спец пром-коду "ДеньгиНарода" скидка 1%. Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы. Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду "ДочьВора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. У меня 13 рабов : Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и третий сами представляете. Как-то раз отправила Агафрия на закрытую распродажу санкционных продуктов, и он вместо сыра Пуле, купил Камамбер...Ну, я думаю каждый меня поймет, пришлось уволить неуча. Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа! Так что, будущее - за мной!", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).

Дочь Пескова назвала себя "дочерью главного миллиардера и вора страны"

© instagram.com/stpellegrino


Как отмечает телеканал, ранее Елизавета Пескова в своем аккаунте подвергла критике политику мэрии Москвы и лично мэра Сергея Собянина за расширение тротуаров в городе. Москва "при всем желании не сможет стать пешеходной" из-за климата и больших расстояний, написала она, но поддержала программу сноса хрущевок.

Последние несколько лет дочь пресс-секретаря Путина живет в Париже, где учится в бизнес-школе.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Валерий_М
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:06
Самое интересное, что на таком бомбажном ресурсе как "Эхо", об этом ни слова. Меня терзают смутные сомненья... (с) dada
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:57
Написала все как есть, верю. Родаку нужно было разъяснять, о чем можно писать марать бумагу
 
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  • Валерий_М
 babnik (Посетители) Сегодня, 09:49
По ходу дела взломали аккаунт и написали lol
 
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  • Крадун
  • Валерий_М
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:47
У-у-у.... Сейчас начнётся. Накинули навозу на вентилятор crazy
 
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Taimur (Посетители) Сегодня, 09:41
Кто бы сомневался, совесть замучила, решила сказать правду.
 
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Cyclop (Посетители) Сегодня, 09:36
мда уж.......

Красив. Умен. Слегка сутул. Набит мировоззрением. В себя вчера я заглянул, и вышел с омерзением...
 
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keyzet (Посетители) Сегодня, 09:31
ой, зачем так батю подставлять?
 
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Disco (Посетители) Сегодня, 09:26
Ну, что сказать, PRарится готовится в политики или депутаты, преемственность поколений. Икру белуги -альбиноса она точно не есть в Париже это считается моветоном (mauvais ton).

Танцуют все...
 
 

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