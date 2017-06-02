Министр энергетики прокомментировал гибель тюленей на Каспии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал недавние факты гибели тюленей на Каспийском море, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На отчетной встрече с населением, одна из гостей спросила министра о том, что не связана ли гибель тюленей на Каспийском море с добычей нефти?
«Все, что происходит в Мангыстауской и Атырауской областях обычно связывают с добычей на морских месторождениях. Сейчас же много тех, кто называет себя экологами, которые живут в Алматы, никогда не были в Мангыстау, и сразу утверждают, что из-за нефтяников погибли тюлени», - сказал министр.
По его словам, нет точных данных о том, что тюлени действительно погибли из-за эмиссии нефтяных компаний. «На тушках были обнаружены повреждения кожных покровов, что свидетельствует о том, что они попадали в сети, скорее всего браконьерские, которые были поставлены, наверное, на рыбу. Вполне возможна и такая версия», - пояснил Канат Бозумбаев.
Он сообщил, что наиболее точной экспертизы сделать не удалось из-за того, что тушки животных сильно разложились. Местная ветеринарная служба их сожгла. «Но если будут серьезные выбросы, мы будем очень серьезно реагировать», - добавил он.
Ранее сообщалось, что результаты исследования проб, взятых после гибели тюленей, не смогли поставить точки над i - в них ничего не обнаружено.
Напомним, всего на побережье Каспия, в Тупкараганском районе Мангистауской области, в конце апреля было обнаружено и собрано 243 туши тюленей разного возраста, от 2-3-месячных детенышей до 5-летних особей. У 6 особей сотрудники научного института гидробиологии и вирусологии взяли пробы тканей, внутренностей.
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