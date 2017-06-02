Спецоперация КНБ в Алматы: стали известны детали задержания 17 человек

17 членов организованной преступной группы (ОПГ) были задержаны в ходе спецоперации КНБ РК и МВД РК в Алматы. Все они взяты под стражу, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы."Прокуратурой Алматы поддержаны ходатайства об их аресте, и с санкции суда к ним применена мера пресечения - содержание под стражей", - сообщили в прокуратуре Алматы.Отмечается, что в ходе спецоперации два члена ОПГ оказали активное сопротивление, протаранив автомашину спецподразделения и произведя многочисленные выстрелы по сотрудникам. В результате стрельбы один из сотрудников спецподразделения получил огнестрельное ранение.В прокуратуре Алматы добавили, что сейчас ведется досудебное расследование и данные не подлежат разглашению.По делу также проходит бывший начальник Ауэзовского РУВД Бахыт Касабеков. По данным КНБ РК, он подозревается в связях с лидерами организованного преступного сообщества, которые занимались вымогательством денег с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу Казахстана с Китаем и другими общеуголовными преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.Сообщалось, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за­держаны лидеры и активные члены преступного сообщества, у которых изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов.