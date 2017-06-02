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Спецоперация КНБ в Алматы: стали известны детали задержания 17 человек

Просмотров:909 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Спецоперация КНБ в Алматы: стали известны детали задержания 17 человек
Фото knb.kz
17 членов организованной преступной группы (ОПГ) были задержаны в ходе спецоперации КНБ РК и МВД РК в Алматы. Все они взяты под стражу, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

"Прокуратурой Алматы поддержаны ходатайства об их аресте, и с санкции суда к ним применена мера пресечения - содержание под стражей", - сообщили в прокуратуре Алматы.

Отмечается, что в ходе спецоперации два члена ОПГ оказали активное сопротивление, протаранив автомашину спецподразделения и произведя многочисленные выстрелы по сотрудникам. В результате стрельбы один из сотрудников спецподразделения получил огнестрельное ранение.

В прокуратуре Алматы добавили, что сейчас ведется досудебное расследование и данные не подлежат разглашению.

По делу также проходит бывший начальник Ауэзовского РУВД Бахыт Касабеков. По данным КНБ РК, он подозревается в связях с лидерами организованного преступного сообщества, которые занимались вымогательством денег с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу Казахстана с Китаем и другими общеуголовными преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.

Спецоперация КНБ в Алматы: стали известны детали задержания 17 человек

Спецоперация КНБ в Алматы: стали известны детали задержания 17 человек

Спецоперация КНБ в Алматы: стали известны детали задержания 17 человек


Сообщалось, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за­держаны лидеры и активные члены преступного сообщества, у которых изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 14:26
Цитата: motor
Куда смотрели ответственные руководители силовых структур,

У нас в области тоже не всё хорошо. Одну проблему с вывозом газа за пределы решить не могут,мы тоже попадём скоро в криминальные новости. Мы значит область и город.
 
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motor (Посетители) Сегодня, 12:24
Куда смотрели ответственные руководители силовых структур, которые допустили все это!Ведь получали зарплаты, а кто то успел подняться по лестнице. Надо искать причины, а бороться с последствиями это могут все.
 
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keyzet (Посетители) Сегодня, 11:21
арсенал, как из фильма "Жмурки"

"Я не удивлюсь, если у него там еще и гранаты в сумке" (с)
 
 

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