Сейчас на сайте
2311
объявлений
  • Продам Г. Уральск, помещение за 123 950 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 500 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 60 000 тенге
  • Продам Актау, коттедж за 70 000 000 тенге
  • Меняю 3-комнатную квартиру
  • Продам 1-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам Г. Уральск, здание за 1 100 000 000 тенге
 

 
Пятница, 02 Июня
+29...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.35 KZT
  • €1 = 350.89 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Европейские ученые выдвинули версию массовой гибели сайги в Казахстане

Просмотров:651 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Европейские ученые выдвинули версию массовой гибели сайги в Казахстане
Фото из открытых источников
Ученые из Германии и Великобритании хотят выяснить, почему в Казахстане массово гибнут сайгаки, сообщает "Алау".

Эксперты посетили государственный природный резерват "Алтын Дала" в Амангельдинском районе, где провели исследования молодняка сайги. После массовой гибели этих животных в 2015 году от пастереллеза казахстанские и зарубежные ученые пытаются выяснить, что переводит бактерию этой болезни в опасную фазу. И дополнительные исследования на месте, подчеркивают эксперты, помогут разъяснить ситуацию.

Британский ученый Ричард Кок в казахстанских степях не впервые. Профессор Королевского ветеринарного колледжа был здесь и в 2015 году, когда погибло более 200 тысяч сайгаков. Профессор Кок считает, что безвредные бактерии, переносимые антилопами, из-за потепления среды трансформировались в смертельные патогены.

"Наше предположение, что именно влажность имеет большую роль. Любые бактерии любят влажность. Бактерии растут очень быстро, потому что климат такой. В Казахстане, в принципе, климат сухой, но когда влажность высокая, это может быть нехорошо. В будущем это будет опасно, потому что в контексте изменения климата, влажность становится выше? и из-за этого сайга и ее падежи могут доказать, что климат меняется", – поделился он своим мнением.

Ученый опасается, что погода может спровоцировать полное уничтожение казахстанской сайги. Его коллега, уже из Франкфуртского зоологического общества, Штеффен Цутер также в составе группы исследователей. Они начали работать в начале мая в Западно-Казахстанской области, где сегодня обитает самая многочисленная популяция сайги – уральская, она насчитывает не меньше 70 тысяч голов, но зафиксировать и провести исследования ученые до конца не смогли. К тому же в природный резерват "Алтын дала" в этом году пришло примерно 2 тысячи сайгаков. Отыскать их на полумиллионах гектаров очень сложно.

"В Тургайском резервате было несколько групп сайгаков. Большого скопления не нашли. Она в принципе есть, мы знаем. Мы не знаем, куда она ушла, где она спряталась. В этом году неясных причин много, она не собиралась в одном месте. Весна необычная, очень поздно, мало воды, и сайга рано начала окот, непонятно, почему так", – сказал Штеффен Цутер.

Однако ученые не опускают руки . Ведь это очень важно, подчеркивают исследователи. Два года назад Франкфуртское зоологическое общество также приняло участие в исследовании причин, вызывающих активизацию бактерии пастереллеза. Чтобы довести исследования до конца, говорят эксперты, нужны деньги и время.
Источник: Казахстанская правда
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Сура (Посетители) Сегодня, 13:07
Цитата: Mestnyi
Тюленей наших пусть проверят.
Нет веры нашим проверяльщикам

Скоро из всей окружающей среды останутся только экологи lol им бактерии нипочём они про них не знают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сура
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:02
Тюленей наших пусть проверят.
Нет веры нашим проверяльщикам
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика