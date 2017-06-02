Европейские ученые выдвинули версию массовой гибели сайги в Казахстане

Ученые из Германии и Великобритании хотят выяснить, почему в Казахстане массово гибнут сайгаки, сообщает "Алау".



Эксперты посетили государственный природный резерват "Алтын Дала" в Амангельдинском районе, где провели исследования молодняка сайги. После массовой гибели этих животных в 2015 году от пастереллеза казахстанские и зарубежные ученые пытаются выяснить, что переводит бактерию этой болезни в опасную фазу. И дополнительные исследования на месте, подчеркивают эксперты, помогут разъяснить ситуацию.



Британский ученый Ричард Кок в казахстанских степях не впервые. Профессор Королевского ветеринарного колледжа был здесь и в 2015 году, когда погибло более 200 тысяч сайгаков. Профессор Кок считает, что безвредные бактерии, переносимые антилопами, из-за потепления среды трансформировались в смертельные патогены.



"Наше предположение, что именно влажность имеет большую роль. Любые бактерии любят влажность. Бактерии растут очень быстро, потому что климат такой. В Казахстане, в принципе, климат сухой, но когда влажность высокая, это может быть нехорошо. В будущем это будет опасно, потому что в контексте изменения климата, влажность становится выше? и из-за этого сайга и ее падежи могут доказать, что климат меняется", – поделился он своим мнением.



Ученый опасается, что погода может спровоцировать полное уничтожение казахстанской сайги. Его коллега, уже из Франкфуртского зоологического общества, Штеффен Цутер также в составе группы исследователей. Они начали работать в начале мая в Западно-Казахстанской области, где сегодня обитает самая многочисленная популяция сайги – уральская, она насчитывает не меньше 70 тысяч голов, но зафиксировать и провести исследования ученые до конца не смогли. К тому же в природный резерват "Алтын дала" в этом году пришло примерно 2 тысячи сайгаков. Отыскать их на полумиллионах гектаров очень сложно.



"В Тургайском резервате было несколько групп сайгаков. Большого скопления не нашли. Она в принципе есть, мы знаем. Мы не знаем, куда она ушла, где она спряталась. В этом году неясных причин много, она не собиралась в одном месте. Весна необычная, очень поздно, мало воды, и сайга рано начала окот, непонятно, почему так", – сказал Штеффен Цутер.



Однако ученые не опускают руки . Ведь это очень важно, подчеркивают исследователи. Два года назад Франкфуртское зоологическое общество также приняло участие в исследовании причин, вызывающих активизацию бактерии пастереллеза. Чтобы довести исследования до конца, говорят эксперты, нужны деньги и время.