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Стоит ли ждать снижения цен на бензин в Казахстане

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Стоит ли ждать снижения цен на бензин в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 1 июн – Sputnik, Дмитрий Покидаев. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в четверг заявил о постепенном замещении поставок нефти на три крупных казахстанских НПЗ кашаганским сырьем.

"На прошлой отчетной встрече мы обещали, что до конца 2016 года будет запущен Кашаган, обещание выполнено, в этом году на Кашагане планируется добыть более 5 миллионов тонн нефти", — сказал Бозумбаев в ходе отчетной встречи с населением.

Он напомнил, что уже в прошлом году за счет запуска Кашагана был "задан тренд по стабилизации уровня добычи нефти". "В 2016 году был достигнут объем добычи порядка 78 миллионов тонн при плане 75,5 миллиона тонн, в этом году мы планируем добыть более 81 миллиона тонн нефти, основной прирост в стабильности добычи нефти будет обеспечиваться за счет месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган", — отметил глава Минэнерго.

Одновременно его ведомством прогнозируется снижение объемов добычи нефти на средних и небольших месторождениях с 36 миллионов тонн в 2016 году до 33,2 миллиона тонн к 2020 году. "Этот вопрос приобретает особую значимость в свете того, что у нас средние и небольшие месторождения являются основными поставщиками нефти на внутренний рынок", — заметил Бозумбаев.

Модернизация без сырья – деньги на ветер

Вопрос замещения постепенно сходящих со сцены месторождений действительно важен, поскольку в настоящее время в стране проводится модернизация трех НПЗ, с увеличением их способностей к переработке нефти с нынешних 14,5 миллионов тонн в год до 18,5 – 19,5 миллионов тонн. Цифры назывались разные, но в любом случае даже при достижении нижней границы этой переработки Казахстан сможет самостоятельно закрывать свои потребности в высокооктановых марках бензина самостоятельно (сейчас 30% потребности добирается в России).

"Внутренний рынок после модернизации НПЗ не будет зависеть от импорта высокооктанового бензина и дизельного топлива. Сегодня данная импортозависимость, а также отсутствие таможенных постов вдоль границы с Российской Федерацией диктует постоянный поиск ценового равновесия этих видов топлива. Другими словами, цена на бензин на нашем рынке не должна быть значительно ниже или значительно выше, чем в России", — напомнил Бозумбаев.

Проблема в том, что в случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками казахстанского продукта в Россию, а в случае высоких цен − возможен профицит импортного бензина. Следствие этого профицита − затоваривание казахстанских складов отечественным топливом и последующее снижение объемов переработки на НПЗ.

"Вот этот баланс, который нам нужен, мы его старались в течение года достичь. Вместе с тем основная задача министерства – это не допускать дефицита и обеспечить насыщение рынка ГСМ. Сами цены регулируются рынком, мы все живем с вами в рыночной экономике, Казахстан граничит с пятью государствами, я люблю в интернете смотреть, как нас ругают за цены, но факт остается фактом: в четырех из пяти соседних государств уровень цен на АЗС гораздо выше. И если мы хотим низкие цены, мы должны понимать, что в этом случае топливо будет ограничено, никто себе в убыток продавать не будет", — заметил министр.

Минэнерго придется "балансировать" и после модернизации

Он особо подчеркнул, что не собирается сравнивать гораздо больший разрыв в ценах с европейскими странами, поскольку "уровень доходов также очень сильно отличается у населения". "Но могу с уверенностью сказать, что в Казахстане одни из самых низких цен на бензин из стран СНГ. Со стороны министерства отмечаю, что мы будем добиваться прозрачности ценообразования и создавать экономически рентабельные условия поставок нефти на внутренний рынок", — заключил Бозумбаев. Экономически рентабельные условия поставок на внутренний рынок Минэнерго намерено с помощью внедрения целого ряда инструментов, в числе которых — биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами, а также — в будущем – изменение налоговой политики в отношении внутреннего рынка.

При этом, напомним, Минэнерго придется балансировать еще в вопросе нефтедобычи в свете обязательств, взятых республикой на себя перед ОПЕК по ограничениям для повышения стоимости нефти. "Те обязательства, которые мы брали на предыдущие 6 месяцев, мы их должны будем выполнить до 1 июля и затем на этом же уровне сохранить объем добычи, ну, как минимум, в этом году. Мы, как все нефтедобывающие страны, заинтересованы в том, чтобы цена на нефть была не 30 долларов, как в 1 квартале прошлого года", — заявил Бозумбаев.

Тут проблема в том, что для поддержания приемлемой цены на нефть, которой ОПЕК считает коридор от 55 до 60 долларов за баррель, может потребоваться гораздо больше времени, чем ближайшие 9 месяцев, о которых договорились участники майского соглашения в Вене. И как в этот баланс вписать набирающий обороты Кашаган – вопрос не столько энергетики, сколько дипломатии.
Источник: Sputniknews.kz
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