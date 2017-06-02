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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Картошка в полтора раза подорожала в Казахстане

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 17:07
Картошка в полтора раза подорожала в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта udec.ru
С начала текущего года цены на картофель в Казахстане поднялись на 53,9 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Сообщается, что в целом цены на продовольственные товары за пять месяцев 2017 года (май 2017 к декабрю 2016) увеличились на 4,3, непродовольственные - на 2,6, платные услуги - на 2,7 процента.

С начала текущего года (май 2017 к декабрю 2016) повышение цен отмечено на картофель на 53,9, овощи свежие - на 15,3, баранину - на 10,1, говядину - на 8,4, фрукты свежие - на 6,1, масло сливочное - на 5,9, молоко консервированное - на 5,3, конину - на 4,2, кондитерские изделия - на 4, сыр сычужный - на 3,7 процента. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 43,1, яйца - на 20, помидоры - на 10,2, крупу гречневую - на 9,6, сахар - на 6,8, масло подсолнечное - на 5,4 процента.

Также поднялись цены на автомобили, стеклянные и керамические изделия, текстильные изделия, фармацевтическую продукцию, товары личного пользования, газеты, книги и канцелярские товары и прочее. Бензин - подорожал на 5,5, а дизельное топливо - на 4,5 процента.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7 процентов, страхование личных транспортных средств - на 6,8, услуги здравоохранения - на 4,6, общественного питания - на 2,2, в области отдыха, развлечений и культуры - на 2 процента. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,7 процента, внутригородским - на 2,7, а железнодорожным пассажирским транспортом - подешевел на 3,1, воздушным - на 1,7 процента. Зафиксирован рост цен на отопление центральное на 7,3 процента, горячую воду - на 6,9, канализацию - на 6,8, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2, электроэнергию - на 3,1, холодную воду - на 2,2 процента.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Васьвась (Посетители) Сегодня, 17:59
Хосподи, да каждый год в мае-июне дорожает овощизм, потому что продают остатки прошлого урожая. И гнилая-корявая-никакая по этой же причине. Пролежала год в овощехранилище. Потерпите до июля, там уже новый урожай будет молодой картошечки.
Цитата: strana.kz
что будем кушать вообще?

Я понимаю, мужики на рынок не особо ходят, но хозяйки-то должны за ценами следить! И знать что ВСЕГДА в мае-июне подскок цен на овощи. Не помните на память, записывайте в гросбух.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 17:44
Швейк,
Пакистанская была вроде ничего на вкус вот только одно сшибает с ног,чем мы хуже или хужее этого самого Пакистана? Павлодарская одна гниль и стеклянная я её и даром жрать не буду. Сами не умеем хоть бы с батькой договорились или с 404 ми у них картоха класс.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:40
Ян,
Так тут как-то с годик назад кто-то писал, что из Пакистана(!) дешевле картоху привезти, чем свою родить, вырастить и до потребителя доставить. Слов нет... huh
 
-1
  • Taimur
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Himi
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:34
что будем кушать вообще? мы уже не че не кушаем нормально. мясо забыли что такое. на один холодильник работаем. а заглянешь в него, че купили? ничего!а денег нет
 
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  • Швейк
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:25
Цитата: Швейк
Уже и картоху свою недорогую вырастить не можем

Какая там своя. В последний раз брал Египетскую на казфрукте по 290 тенге другая была никакая.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:21
Вроде картошка стоила от 100 до 120тг стоила, сейчас цена 270 -280, почти в 2,5 раза подорожало по факту
 
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  • Ян
  • leo529
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:17
Доимпортозамещались, ога. Уже и картоху свою недорогую вырастить не можем stena
 
 

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