Картошка в полтора раза подорожала в Казахстане

С начала текущего года цены на картофель в Казахстане поднялись на 53,9 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.



Сообщается, что в целом цены на продовольственные товары за пять месяцев 2017 года (май 2017 к декабрю 2016) увеличились на 4,3, непродовольственные - на 2,6, платные услуги - на 2,7 процента.



С начала текущего года (май 2017 к декабрю 2016) повышение цен отмечено на картофель на 53,9, овощи свежие - на 15,3, баранину - на 10,1, говядину - на 8,4, фрукты свежие - на 6,1, масло сливочное - на 5,9, молоко консервированное - на 5,3, конину - на 4,2, кондитерские изделия - на 4, сыр сычужный - на 3,7 процента. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 43,1, яйца - на 20, помидоры - на 10,2, крупу гречневую - на 9,6, сахар - на 6,8, масло подсолнечное - на 5,4 процента.



Также поднялись цены на автомобили, стеклянные и керамические изделия, текстильные изделия, фармацевтическую продукцию, товары личного пользования, газеты, книги и канцелярские товары и прочее. Бензин - подорожал на 5,5, а дизельное топливо - на 4,5 процента.



Уровень цен на правовые услуги вырос на 7 процентов, страхование личных транспортных средств - на 6,8, услуги здравоохранения - на 4,6, общественного питания - на 2,2, в области отдыха, развлечений и культуры - на 2 процента. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,7 процента, внутригородским - на 2,7, а железнодорожным пассажирским транспортом - подешевел на 3,1, воздушным - на 1,7 процента. Зафиксирован рост цен на отопление центральное на 7,3 процента, горячую воду - на 6,9, канализацию - на 6,8, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2, электроэнергию - на 3,1, холодную воду - на 2,2 процента.