Систему ЭВАК запустят в Казахстане в 2018 году

Систему экстренного вызова при авариях и катастрофах запустят в 2018 году в РК, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов сообщил в ходе правительственного часа в Мажилисе.



Министр представил депутатам доклад о развитии космической деятельности в республике.



"Создание системы экстренного вызова при авариях и катастрофах в РК - ЭВАК. Система предназначена для сокращения времени информирования экстренных служб о ДТП или иной чрезвычайной ситуации. Благодаря этой системе помощь пострадавшим будет оказана в пределах так называемого "золотого часа". Это позволит существенно сократить смертность на дорогах", - сообщил министр Атамкулов.



По офицальным данным, по проекту уже разработано программное обеспечение для центров обработки данных системы ЭВАК.



"Во всех 14 областных департаментах ЧС, в Астане и Алматы развернуты автоматизированные рабочие места операторов системы. Система функционирует в пилотном режиме с 1 января 2017 года. Работы по созданию системы ЭВАК будут завершены в 2018 году", - сообщил в Мажилисе министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.



Система экстренного вызова при авариях и катастрофах в Казахстане будет работать с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Планируется, что ЭВАК позволит сократить время прибытия экстренных оперативных служб на 30 процентов.