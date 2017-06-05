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Систему ЭВАК запустят в Казахстане в 2018 году

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Систему ЭВАК запустят в Казахстане в 2018 году
.
Систему экстренного вызова при авариях и катастрофах запустят в 2018 году в РК, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов сообщил в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Министр представил депутатам доклад о развитии космической деятельности в республике.

"Создание системы экстренного вызова при авариях и катастрофах в РК - ЭВАК. Система предназначена для сокращения времени информирования экстренных служб о ДТП или иной чрезвычайной ситуации. Благодаря этой системе помощь пострадавшим будет оказана в пределах так называемого "золотого часа". Это позволит существенно сократить смертность на дорогах", - сообщил министр Атамкулов.

По офицальным данным, по проекту уже разработано программное обеспечение для центров обработки данных системы ЭВАК.

"Во всех 14 областных департаментах ЧС, в Астане и Алматы развернуты автоматизированные рабочие места операторов системы. Система функционирует в пилотном режиме с 1 января 2017 года. Работы по созданию системы ЭВАК будут завершены в 2018 году", - сообщил в Мажилисе министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

Система экстренного вызова при авариях и катастрофах в Казахстане будет работать с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Планируется, что ЭВАК позволит сократить время прибытия экстренных оперативных служб на 30 процентов.
Источник: Tengrinews.kz
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