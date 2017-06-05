Тенге открыл новую неделю снижением

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 июня 2017 года составил 313 тенге. По сравнению с утренней сессией 2 июня (312,45/$1) нацвалюта подешевела на 0,55 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 312,80 тенге за доллар США, максимальный — 313,20 тенге, курс закрытия — 312,95 тенге. Объем торгов по доллару составил 19 млн 200 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 40.

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В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 5 июня на 11:00 составляет 314 тенге, Алматы — 314,6 тенге.



Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.