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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Число жителей Казахстана достигло 18 миллионов человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:42
Число жителей Казахстана достигло 18 миллионов человек
Фото: sputniknews.kz
Число жителей Казахстана достигло 18 миллионов человек. Об этом сегодня во время пресс-конференции в правительстве РК рассказал первый вице-министр национальной экономики РК Даленов Руслан, передает корреспондент Zakon.kz.

«Цифры радужные. Нас 18 миллионов есть. По регионам и так далее мы цифры давно не публиковали. Вообще перепись, вы знаете, проводится раз в десять лет, но информация по данным оперативным собирается регулярно», - сказал Даленов.

«Данные мы берем сколько родилось, минус сколько приехало, уехало и так далее. Такую информацию мы будем размещать, в следующем месяце уже запустим онлайн счетчик, с помощью которого люди смогут следить за изменениями численности населения».

Более конкретные данные привел председатель комитета по статистике МНЭ РК Нурболат Айдапкелов.

«Что касается последних цифр, у нас на 1 мая цифра 17 млн 994 тысячи человек. В целом, за год у нас на 241 тысячу человек увеличение составило. Что касается слов Руслана Ерболатовича на счет 18 миллионов, мы пока этого не видим, но у нас предположение: если на 1 мая у нас 17 млн 994 тысячи, то есть в мае месяце мы ожидаем, что население Казахстана должно (вырасти – от авт.)».

По словам Даленова, статистика давно не публиковалась, потому как ведомство готовилось к новому проекту (онлайн счетчику) и уточняло методологию. Теперь, когда все готово, в Комитете по статистике вернутся к практике ежемесячного опубликования отчетов о населении.
Источник: Zakon.kz
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