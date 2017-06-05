Имитировал игру на гитаре, боксировал и громко разговаривал: очевидец рассказал об Усенове в самолете

Предприниматель и общественный деятель Павел Коктышев, ставший свидетелем вызывающего поведения Максата Усенова на борту самолета, рассказал детальные подробности полета. В комментарии для Tengrinews.kz мужчина отметил, что никогда не сталкивался с чем-то подобным, хотя по работе ему приходится часто совершать авиаперелеты. По возвращении домой Коктышев намерен написать заявление в ЛОВД аэропорта или прокуратуру как свидетель и потерпевший."Я до сих пор не могу точно сказать, был ли он пьян или нет. С самого начала он вел себя шумно. Я его не сразу узнал, но когда увидел лицо, понял, что это он. Вначале это была более или менее безобидная веселость, бывают такие люди весельчаки. Я сидел в задней части самолета, и он тоже. Там больше пространства, а вообще людей было не много, так как борт летел наполовину пустой. В какой-то момент я начал ходить по салону. Многие пассажиры сидели в наушниках, а он имитировал игру на гитаре. Потом, когда начали разносить еду, стал спрашивать стюардесс, может ли он закурить. Он сказал, что ему очень хочется. Пытался быть максимально дружелюбным", - вспоминает детали сооснователь MOST Business Incubator.После того как Усенову несколько раз отказали, он начал злиться, продолжает свой рассказ Коктышев."В какой-то момент его довольно жестко предупредили, что будут за ним следить. А потом я не заметил, он, видимо, зашел в туалет, и вскоре у двери скопились стюардессы. Может, датчик сработал. Он прошел на свое место, и там ему начали объяснять, что он совершил нарушение. Я так понимаю, он подписал документ, фиксировавший это, но потом начал грубить стюардессам и пассажирам соседних кресел. С ним летел его спутник, то ли друг, то ли родственник, пытавшийся его успокоить. При этих попытках Усенов начинал активно буянить. За соседним креслом сидел мужчина спортивного телосложения, фитнес-инструктор или спортсмен, он в его сторону пытался боксировать, громко разговаривал", - описывает поведение Усенова предприниматель.Когда самолет пошел на снижение, нарушитель спокойствия сменил настрой. По словам Коктышева, он начал уговаривать летный состав, чтобы они передали ему обратно заявление и не фиксировали нарушение.Характеризуя поведение Усенова, собеседник Tengrinews.kz сказал, что оно было из ряда вон выходящим. Это был ночной рейс, и из-за происходящего на борту люди не могли уснуть."Я большую часть рейса не мог нормально отдохнуть, думал, как бы этот человек чего-нибудь не натворил. Я понимаю, что Усенов так же, как и я полетит обратно домой, и я не хотел бы с ним еще раз оказаться на одном самолете. У меня есть вопросы к "Эйр Астане", включат ли его в черный список. И сам я напишу заявление самостоятельно. Также я хочу, чтобы прокуратура дала его действиям определение. Господин Асанов недавно упоминал Усенова в одном из своих выступлений. Мне кажется, после случаев такого антиобщественного поведения прокуратура должна взять этот вопрос на особый контроль", - считает Коктышев.Отдельно предприниматель сделал выводы из того, какой всплеск интереса вызвал его пост в социальных сетях. Так, он отметил, что общество сокрушается, но не предпринимает особо никаких действий, чтобы подобные ситуации не повторялись."Каждый третий комментатор заявляет, что он на моем месте ударил бы Усенова. На мой взгляд, это мнение незрелых людей, потому что усиливать нужно судебную власть. Многие этого посыла не услышали. Все стали обсуждать Усенова, а я считаю, нужно обсуждать проблему судебной системы. Еще мы все говорим о недостойных людях, но истории о выдающихся наших современниках такого всплеска интереса не пробуждают. Эти две вещи меня действительно беспокоят в нашем обществе", - заключил Коктышев.