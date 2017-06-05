Сейчас на сайте
2321
объявления
  • Установка металлических дверей
  • Продам Прокат цветных металлов
  • Продам Трансформатор за 5 000 тенге
  • Продам Брусчатку, декоративный камень за 4 000 тенге
  • Продам Плиты перекрытия за 46 170 тенге
  • Продам Емкость за 1 000 000 тенге
  • Продам Стиральную машину LG за 25 000 тенге
 

 
Понедельник, 05 Июня
+26...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 313.17 KZT
  • €1 = 351.28 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сменился топ-3 самых популярных имен для девочек в Казахстане

Просмотров:556 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Сменился топ-3 самых популярных имен для девочек в Казахстане
Иллюстративное фото
В Казахстане сменился топ-3 самых распространенных имен для новорожденных. Среди девочек популярность набирает имя Раяна. Об этом в ходе брифинга в правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Today.kz.

"В 2016 году родились 400 тысяч детей, из них мальчиков - 270 тысяч, а девочек – 193 тысячи. В апреле 2017-го родились 29 тысяч детей, из них 15 тысяч - мальчики и почти 14 тысяч - девочки. В апреле самым популярным именем среди девочек стало Айзере. Этим именем были названы 437 детей. На второй строчке - Аяулым. Этим имененм были названы 398 девочек. Набирает популярность и имя Раяна. Его получили 319 девочек. Среди мальчиков распространено имя Алихан (379 детей), далее Айсултан (260 малышей) и на третьей строчке Нурислам (217 мальчиков)", - сказал Руслан Даленов.
Он отметил, что озвученные им данные чаще всего являются справочным материалом для родителей.

"Многие родители используют эти данные, как в виде инструкции, как не стоит называть своего ребенка, чтобы, когда он подрастет, в детском саду его не спутали с десятками других детей с такими же именами", - добавил Даленов.
По его словам, самая высокая рождаемость наблюдается в Мангистауской области, а самая низкая – в Северо-Казахстанской области.

Ранее Today.kz публиковал рейтинг самых популярных, а также список редких и необычных мужских и женских имен и фамилий в Казахстане.

В 2016 году в стране насчитывалось 26 человек с именем Астана, шесть человек с именем Нурастана.

Также сообщалось, сколько казахстанцев имеют те же фамилии, что и Президент, премьер и другие высокопоставленные чины.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика