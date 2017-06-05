Сменился топ-3 самых популярных имен для девочек в Казахстане

В Казахстане сменился топ-3 самых распространенных имен для новорожденных. Среди девочек популярность набирает имя Раяна. Об этом в ходе брифинга в правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Today.kz.



"В 2016 году родились 400 тысяч детей, из них мальчиков - 270 тысяч, а девочек – 193 тысячи. В апреле 2017-го родились 29 тысяч детей, из них 15 тысяч - мальчики и почти 14 тысяч - девочки. В апреле самым популярным именем среди девочек стало Айзере. Этим именем были названы 437 детей. На второй строчке - Аяулым. Этим имененм были названы 398 девочек. Набирает популярность и имя Раяна. Его получили 319 девочек. Среди мальчиков распространено имя Алихан (379 детей), далее Айсултан (260 малышей) и на третьей строчке Нурислам (217 мальчиков)", - сказал Руслан Даленов.

Он отметил, что озвученные им данные чаще всего являются справочным материалом для родителей.



"Многие родители используют эти данные, как в виде инструкции, как не стоит называть своего ребенка, чтобы, когда он подрастет, в детском саду его не спутали с десятками других детей с такими же именами", - добавил Даленов.

По его словам, самая высокая рождаемость наблюдается в Мангистауской области, а самая низкая – в Северо-Казахстанской области.



Ранее Today.kz публиковал рейтинг самых популярных, а также список редких и необычных мужских и женских имен и фамилий в Казахстане.



В 2016 году в стране насчитывалось 26 человек с именем Астана, шесть человек с именем Нурастана.



Также сообщалось, сколько казахстанцев имеют те же фамилии, что и Президент, премьер и другие высокопоставленные чины.