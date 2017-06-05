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Нацбанк РК снизил базовую ставку до 10,5 процента

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Нацбанк РК снизил базовую ставку до 10,5 процента
Фото с сайта Tengrinews.kz
Национальный Банк Республики Казахстан Национальный Банк Республики Казахстан Национальный Банк снизил базовую ставку с 11 до 10,5 процента, с симметричным коридором процентных ставок +/-1 процент. Ставки по операциям предоставления ликвидности снизились до 11,5 процента, а по операциям изъятия ликвидности – до 9,5 процента. Об этом сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он напомнил, что 10 апреля 2017 года Национальный Банк обозначил возможность снижения базовой ставки.

"Условия, при которых ставка могла быть снижена, подтвердились. Более того, восстановление внутренней экономики происходит более быстрыми, чем ожидалось, темпами, – сказал Акишев. – Решение о снижении ставки отражает оптимальный баланс рисков для экономики, связанных как с реакцией внутреннего рынка на денежно-кредитную политику, так и с внешними шоками, наиболее решающими из которых остаются цена на нефть и политика обменного курса крупнейших торговых партнеров Казахстана".

По его словам, "реализация базового сценария развития экономики при отсутствии негативных шоков задает продолжение понижательного тренда базовой ставки на 12-месячном горизонте".

"Частота, скорость и величина дальнейшего изменения ставки будут определяться такими показателями, как соответствие фактической динамики инфляции целевым и прогнозируемым параметрам, а также индикаторами депозитного и кредитного рынка и в целом финансового рынка. Важным ориентиром для Национального Банка становится базовая ставка в реальном выражении, то есть номинальная ставка за минусом таргетируемого уровня инфляции. Ее планируется удерживать не выше 4 процента, то есть на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста", – проинформировал глава НБ РК, отметив, что "при менее благоприятном для экономики Казахстана сценарии будет реализовываться более консервативный подход в отношении базовой ставки".

Акишев добавил, что при этом Национальный Банк не считает оправданным реагировать ужесточением кредитных условий для снижения инфляции, имеющей заведомо временный характер. В частности, на инфляцию, связанную с ростом издержек на стороне предложения и имеющую автономный с точки зрения денежно-кредитной политики характер.

"Изменение монетарных условий, действующих на стороне спроса, прямого влияния на инфляцию на горизонте планирования иметь не будет. Также Национальный Банк учитывает в своих решениях риски, связанные с нестабильностью условий кредитования, которые способны ограничить действенность денежно-кредитной политики на более долгосрочном горизонте. Несмотря на избыточную ликвидность, ограниченность банковского капитала является более весомым фактором, сдерживающим предложение кредита, чем стоимость фондирования", – отметил Акишев. Следующее решение по базовой ставке, по его словам, будет объявлено 17 июля 2017 года в 17.00 по времени Астаны.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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YakudzaVkedax (Посетители) Сегодня, 20:14
Цитата: sashall
Главное - стабильная национальная денежная еденица!

Американская, например.
 
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sashall (Посетители) Сегодня, 20:09
Повышается,понижается... Все это ЛАБУДА. Главное - стабильная национальная денежная еденица!
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:37
a_star_ta,


Печальная история!В крови вся акватория lol
Хотя мне поровну если честно!Народ жалко!
 
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a_star_ta (Посетители) Сегодня, 17:35
Цитата: Крадун
Если понижается,то соответственно понижается курс национальной валюты!Проще говоря в этой новости есть плюс,но и тут же минус!

Еще один хотите? Снизятся ставки вознаграждения по депозитам.
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:27
Центральный банк использует базовую процентную ставку для воздействия на экономику. Каким образом? Если процентные ставки повышаются, экономическая активность замедляется, инфляция снижается. Если процентные ставки понижаются, то происходит стимулирование экономической активности за счет меньшей стоимости кредитования.

Если базовая процентная ставка повышается, то также повышается курс национальной валюты.Если понижается,то соответственно понижается курс национальной валюты!Проще говоря в этой новости есть плюс,но и тут же минус!
 
 

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