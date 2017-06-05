Как сдавать квартиры без регистрации в налоговой

Казахстанцы имеют право сдавать квартиры без регистрации в налоговых органах при условии, что они уплачивают налоги по ставке в 10 процентов от общей выручки. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил руководитель Управления разъяснительной работы ДГД Алматы Зангар Шындали.



Речь идет о так называемом имущественном доходе согласно статье 180 "Налогового кодекса". Это доход, полученный физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами. Соответственно, как пояснили в ДГД, сдавать таким образом квартиры без регистрации можно физлицам другим физическим лицам. При этом не позднее 31 марта следующего года необходимо отчитаться о полученных доходах в налоговых органах, сдав 240-ю форму и уплатив индивидуальный подоходный налог по ставке в 10 процентов от дохода.



Представители ДГД пояснили, что, к примеру, если физлицо получило 1 миллион тенге дохода от сдачи в аренду квартиры, оно должно уплатить 100 тысяч тенге налога. В случае с субарендой (квартира снимается за 1 миллион тенге и сдается третьим лицам за 1,5 миллиона тенге) налог составит 150 тысяч - 10 процентов от 1,5 миллиона тенге. При этом предела по максимальной сумме дохода и максимальному количеству сдаваемых квартир нет. Также, по словам Шындали, Налоговый кодекс не обязывает физлиц, которые сдают имущество в аренду, выбивать чеки. "Сдавать таким способом квартиры можно только физлицам. В их число не входят командировочные, поскольку им для отчетности необходимы чеки", - пояснил представитель ДГД.



По словам Шындали, может быть выгоднее сдавать квартиры, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель. "Вы можете приобрести патент, заранее спрогнозировав сумму дохода в миллион тенге. Тогда вы уплатите 1 процент ИПН в размере 10 тысяч, пенсионные и социальные отчисления, в зависимости от ваших собственных расчетов. Согласно законодательству о пенсионном обеспечении ИП сами могут устанавливать доход для расчета пенсионных отчислений в пределах от 1 до 75 минимальных заработных плат (24 459 тенге). Аналогичным образом в пределах от 1 до 10 МЗП устанавливаются социальные отчисления", - рассказал представитель ДГД. "Таким образом, если предприниматель возьмет за основу своего дохода сумму в 1 МЗП, то за год он по патенту должен отчислить сумму в размере около 30 тысяч тенге в ЕНПФ и около 15 тысяч тенге в качестве социальных отчислений. При этом, поскольку 15 тысяч тенге социальных отчислений превышают сумму социального налога, который составляет 1 процент от миллиона тенге, то социальный налог не платится.



Таким образом предприниматель по патенту выплатит только около 50 тысяч тенге, что гораздо меньше, чем без регистрации в налоговых органах", - подчеркнул Шындали. Он отметил, что пенсионные отчисления уплачиваются в пользу самого предпринимателя в счет его будущей пенсии, а налоговая нагрузка составляет всего 1 процент.



Также в ДГД отметили, что при переходе на общеустановленный режим уплаты налогов может быть еще выгоднее при сдаче квартир. Так, в случае с субарендой, предоставив подтверждающие документы, можно платить налог по ставке в 10 процентов только с разницы между оплатой за аренду квартиры у хозяина и суммой платежей от третьих лиц. Помимо этого, можно применить такие вычеты, как взносы в ЕНПФ, оплату труда сотрудников и обязательное социальное медицинское страхование.