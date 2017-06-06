Двое детей выпали из багажника авто на полном ходу на трассе в Сочи

В Сочи из внедорожника на проезжую часть выпали двое маленьких детей. Это произошло во время движения автомобиля, сообщает НТВ.По данным телеканала, хозяйкой внедорожника и матерью детей оказалась 39-летняя местная жительница. В отношении нее уже составили административный протокол. Почему дети оказались в багажнике, пока неизвестно.Судя по оказавшейся в Сети записи видеорегистратора, женщина на внедорожнике ехала по центру города. В какой-то момент багажник ее автомобиля открылся. Из него на дорогу выпал ребенок, а потом еще один. Водитель, ехавший следом, вовремя затормозил, на помощь детям бросились очевидцы. Что касается матери, то она пропажу обнаружила не сразу. Лишь спустя некоторое время женщина вернулась на место.Как сообщили НТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, трехлетняя девочка получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок, по предварительным данным, при падении не пострадал.