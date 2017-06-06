Сейчас на сайте
2282
объявлений
  • Продам Хромпакет за 20 000 тенге
  • Продам Mitsubishi Galant за 600 000 тенге
  • Продам Диски за 50 000 тенге
  • Продам Форсунки за 75 000 тенге
  • Продам Инстументы за 9 000 тенге
  • Продам Пусковой ящик за 20 000 тенге
  • Продам Трубы НКТ за 5 000 тенге
 

 
Вторник, 06 Июня
+26...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.84 KZT
  • €1 = 352.38 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Двое детей выпали из багажника авто на полном ходу на трассе в Сочи

Просмотров:769 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Двое детей выпали из багажника авто на полном ходу на трассе в Сочи
Кадр из видео
В Сочи из внедорожника на проезжую часть выпали двое маленьких детей. Это произошло во время движения автомобиля, сообщает НТВ.

По данным телеканала, хозяйкой внедорожника и матерью детей оказалась 39-летняя местная жительница. В отношении нее уже составили административный протокол. Почему дети оказались в багажнике, пока неизвестно.

Судя по оказавшейся в Сети записи видеорегистратора, женщина на внедорожнике ехала по центру города. В какой-то момент багажник ее автомобиля открылся. Из него на дорогу выпал ребенок, а потом еще один. Водитель, ехавший следом, вовремя затормозил, на помощь детям бросились очевидцы. Что касается матери, то она пропажу обнаружила не сразу. Лишь спустя некоторое время женщина вернулась на место.

Как сообщили НТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, трехлетняя девочка получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок, по предварительным данным, при падении не пострадал.

Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:40
слов нет. и смех и грех. блин ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Disco (Посетители) Сегодня, 10:26
Не будем комментировать о женщинах

Не известно кто сидел за рулём джипа, он или она. Но походу дети спали в багажнике и не чаяно нажали кнопочку открывания багажника изнутри.
Комментарии за кадром достойны опусов Петросяна.

Танцуют все...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Крадун (Посетители) Сегодня, 10:23
Жесть!Слава Всевышнему они в порядке!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Вован
  • Крадун
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 09:37
Не будем комментировать о женщинах водительниц ибо начнется, так что слабо богу дети остались живы.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика