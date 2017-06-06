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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы отдохнут четыре дня на День столицы

Просмотров:780 Опубликовано: Сегодня, 09:37
Казахстанцы отдохнут четыре дня на День столицы
© Sputnik
АСТАНА, 6 июн — Sputnik. Казахстанцы отдохнут четыре дня на предстоящий День столицы, который будет праздноваться ровно через месяц, сообщил официальный сайт премьер-министра РК.

По информации сайта, глава правительства Бакытжан Сагинтаев подписал постановление о переносе дней отдыха.

Согласно постановлению, день отдыха с 1 июля (суббота) переносится на 7 июля (пятница). Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть на День столицы четыре дня — 6 июля (четверг), 7 июля (пятница), 8 июля (суббота) и 9 июля (воскресенье).

Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу (прежнее название Астаны) было принято Верховным советом Казахстана 6 июля 1994 года. Официальный перенос состоялся 10 декабря 1997 года.

День Астаны отмечался на городском уровне ежегодно 10 июня (в день международной презентации новой столицы), пока в 2008 году депутаты не приняли поправку, по которой государственный праздник стал отмечаться 6 июля. В этот же день — 6 июля — свой день рождения отмечает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Источник: Sputniknews.kz
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