Казахстанцы отдохнут четыре дня на День столицы

АСТАНА, 6 июн — Sputnik. Казахстанцы отдохнут четыре дня на предстоящий День столицы, который будет праздноваться ровно через месяц, сообщил официальный сайт премьер-министра РК.



По информации сайта, глава правительства Бакытжан Сагинтаев подписал постановление о переносе дней отдыха.



Согласно постановлению, день отдыха с 1 июля (суббота) переносится на 7 июля (пятница). Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть на День столицы четыре дня — 6 июля (четверг), 7 июля (пятница), 8 июля (суббота) и 9 июля (воскресенье).



Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу (прежнее название Астаны) было принято Верховным советом Казахстана 6 июля 1994 года. Официальный перенос состоялся 10 декабря 1997 года.



День Астаны отмечался на городском уровне ежегодно 10 июня (в день международной презентации новой столицы), пока в 2008 году депутаты не приняли поправку, по которой государственный праздник стал отмечаться 6 июля. В этот же день — 6 июля — свой день рождения отмечает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.