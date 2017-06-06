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За что в Казахстане могут лишить адресной соцпомощи

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 10:10
За что в Казахстане могут лишить адресной соцпомощи
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Семьи, в которых трудоспособные граждане не согласны устраиваться на работу при поддержке государства, будут лишены адресной социальной помощи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 1 января 2018 года внедряется адресная социальная помощь нового формата. Как сообщается, она увеличит размер и объединит три вида пособий - специальное пособие, назначаемое независимо от уровня доходов гражданина, детское пособие, определяемое в зависимости от дохода семьи, и адресная соцпомощь - путем объединения будут предоставляться в качестве единой адресной социальной помощи.

"Если в семье есть трудоспособные граждане, то они в обязательном порядке должны участвовать в мерах занятости. То есть дополнительно к предоставляемой помощи оказывается поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством. В случае отказа трудоспособных граждан от такой поддержки по собственной воле адресная социальная помощь не будет назначаться, а если они по своему усмотрению прекратят участие в мерах занятости, то будет остановлена выплата уже назначенной адресной социальной помощи", - сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что детям, не достигшим совершеннолетия, матерям, занятым уходом за детьми, гражданам трудоспособного возраста, которые по объективным причинам не имеют возможности трудиться, социальная помощь будет назначаться и выплачиваться без каких-либо условий.

Отметим, что общая сумма трех пособий, предоставляемых на сегодняшний день, составляет 6 396 тенге на каждого члена малообеспеченной семьи. При новой системе, за счет увеличения черты бедности с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума, сумма помощи, дополнительно предоставляемая каждому члену семьи, увеличится примерно на 2500 тенге.

В результате с 2018 года размер предоставляемого пособия будет увеличен в среднем на 25 процентов в сравнении с пособием, получаемым на сегодняшний день. Для оказания адресной социальной помощи в следующем году предусмотрены дополнительные финансовые средства в размере 42,8 миллиарда тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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