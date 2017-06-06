Сколько средств предлагается выделить на модернизацию общественного сознания

Министерство финансов РК озвучило сумму, запланированную в республиканском бюджете на мероприятия по реализации программы модернизации общественного сознания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На реализацию плана в рамках расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на 2017-2019 годы, министерствам образования и науки, культуры и спорта, информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества, путем их внутреннего перераспределения предлагается направить 1 583,6 миллиона тенге, в том числе в 2017 году - 1 337,9 миллиона тенге", - говорится в ответе на официальный запрос корреспондента.



В министерстве уточнили, на какие мероприятия будут направлены эти средства.



"План мероприятий по реализации программы модернизации общественного сознания содержит ряд общественно значимых мероприятий, способствующих развитию исторического наследия нашей страны, распространению казахстанской культуры за рубежом путем организации выставок фонда музеев, перевода на иностранный язык казахстанских произведений искусств, а также переходу письменности на латиницу (...)", - сообщили в ведомстве.



Сообщается, в какие министерства будут направлены средства в 2017 году и как они будут использоваться.



"Министерству культуры и спорта – 608 миллионов тенге. Министерству образования и науки – 488,3 миллиона тенге. Министерству информации и коммуникаций – 168,2 миллиона тенге. Министерству по делам религий и гражданского общества – 73,4 миллиона тенге", - проинформировали в Минфине.



Как уточняется, в рамках данных расходов будет проведена работа по переводу и адаптации произведений культуры для вывода на зарубежную аудиторию, выпуску энциклопедии о сакральных объектах страны, популяризации действующих сакральных объектов путем выпуска документальных фильмов, переводу 100 новых учебников на казахский язык и так далее.



Контроль за использованием направленных средств будет выполняться Комитетом внутреннего госаудита Министерства финансов РК. Отмечается, что одной из основных целей государственного аудита является предупреждение нарушений на ранней стадии и их оперативное устранение путем проведения камерального контроля.



"Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, а также предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений. При своевременном исполнении уведомления Комитета объекты освобождаются от адмответственности. Это реальный механизм предупреждения нарушений. Если уведомление не обжалуется и не выполняется, будут приостановлены расходные операции", - заключили в министерстве.



Напомним, Нурсултан Назарбаев постановил образовать Нацкомиссию по реализации программы модернизации общественного сознания. В состав комиссии вошли общественные деятели, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента, представители Администрации Президента, члены правительства, акимы регионов и городов Астаны и Алматы, представители политических партий.



26 апреля в Акорде прошло первое заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания. Позже был представлен официальный логотип программы - разноцветная птица, устремленная ввысь.