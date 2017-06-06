Казахстанцам могут разрешить списывать долги раз в 10 лет

Списывать долги сможет только определенная категория граждан. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), передает корреспондент LS.
По словам руководителя управления по борьбе с задолженностью КГД Айгуль Уалиевой, списать долг можно будет один раз в 10 лет и только для определенной категории граждан.
"Физлица должны понимать, что есть возможность урегулировать выплаты по займам, то они должны ею воспользоваться. К примеру, если у человека очень много кредиторов, которые просят погасить долг одномоментно, то законопроект предусматривает план, позволяющий это сделать", - рассказала Уалиева.
Она добавила, что списания долгов человек не получит если: он предоставил ложную информацию о своем финансовом положении, переписывал свое имущество за три года до процедуры, увеличил размер задолженности за последний год, заплатил одному кредитору в ущерб другому, брал кредит на проведение праздников, отказался от плана восстановления платежеспособности или не применял внесудебную процедуру.
"Никакого ограничения по размерам займа и так далее нет, то есть, в принципе, списать можно любой долг. Главное – сама задолженность должна длиться не менее трех месяцев, а также перед судом человек обязан обратиться в банк и попытаться урегулировать погашение долга. Физлицо само принимает решение необходимо ли ему эта процедура. Но если, в суде будет выявлено, что человек вывел свои активы и показал фиктивную платежеспособность, то за это предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнула Уалиева.
При этом сами банки, по словам представителя КГД, с опасением относятся к предлагаемому законопроекту.
"Если вдруг всем однозначно начнут списывать долги и оставлять в собственности единственное жилье, то это станет вопросом высокого риска для банков. Сами банкиры говорят, что это может даже привести к краху всей системы. Поэтому мы рассматриваем вопрос о том, чтобы категорировать тех физлиц, которым можно будет оставить свое единственное жилье. К примеру, если иных вариантов или возможностей для приобретения жилья у этого физлица уже не будет", - пояснила она.
Законопроект планируется внести в мажилис в ноябре текущего года, а его принятие ожидается одновременно с введением всеобщего декларирования в 2020 году.
Ранее сообщалось о том, что министерство финансов предлагает новый механизм для решения вопросов проблемных займов. В частности, речь шла о разработке законопроекта "восстановление платежеспособности граждан РК", который позволит списать полностью, либо частично долги казахстанцев через суд.
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