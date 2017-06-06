Максат Усенов покинул Казахстан при огромной налоговой задолженности

Проверяя задолженности Усенова на официальном ресурсе "Комитета государственных доходов", журналисты портала выяснили, что сумма долга в четыре раза превышает минимальный порог в 20 МРП, по которому любой гражданин Казахстана считается невыездным.Так, согласно 33 статье закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей": "При неисполнении физическим лицом, руководителем юридического лица, являющегося должником требований на сумму более двадцати МРП, содержащихся в исполнительном документе, а также при неисполнении более трех месяцев исполнительных документов о взыскании периодических платежей судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан, вынести постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из Республики Казахстан".Напомним, 4 июня, алматинец Павел Коктышев рассказал об инциденте с участием Усенова на борту самолета Air Astana, совершавшего рейс в из Алматы в Бангкок. "Усенов весь полет вел себя вызывающе, пытался задирать соседей, сперва упрашивал стюардесс покурить, предлагал даже 200 баксов", - написал он в Facebook, приложив видеозаписи неподобающего поведения.В авиакомпании также прокомментировали этот инцидент. "Во время полета он неоднократно нарушал правила поведения на воздушном судне. В связи с этим экипаж авиакомпании, в соответствии со всеми процедурами, передал пассажира полицейским Таиланда по прилету в аэропорт Бангкока в 8:30 местного времени", — сообщили в пресс-службе.