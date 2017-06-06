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Максат Усенов покинул Казахстан при огромной налоговой задолженности

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Максат Усенов покинул Казахстан при огромной налоговой задолженности
Фото: кадр из видео
При налоговых задолженностях выше 20 МРП любой гражданин Казахстана не имеет возможности выехать зарубеж.
Максат Усенов покинул Казахстан при огромной налоговой задолженности. Его задолженность на данный момент составляет 167 173 тенге 29 тиын, пишет Caravan.kz.

Проверяя задолженности Усенова на официальном ресурсе "Комитета государственных доходов", журналисты портала выяснили, что сумма долга в четыре раза превышает минимальный порог в 20 МРП, по которому любой гражданин Казахстана считается невыездным.

Максат Усенов покинул Казахстан при огромной налоговой задолженности


Так, согласно 33 статье закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей": "При неисполнении физическим лицом, руководителем юридического лица, являющегося должником требований на сумму более двадцати МРП, содержащихся в исполнительном документе, а также при неисполнении более трех месяцев исполнительных документов о взыскании периодических платежей судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан, вынести постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из Республики Казахстан".

Напомним, 4 июня, алматинец Павел Коктышев рассказал об инциденте с участием Усенова на борту самолета Air Astana, совершавшего рейс в из Алматы в Бангкок. "Усенов весь полет вел себя вызывающе, пытался задирать соседей, сперва упрашивал стюардесс покурить, предлагал даже 200 баксов", - написал он в Facebook, приложив видеозаписи неподобающего поведения.

В авиакомпании также прокомментировали этот инцидент. "Во время полета он неоднократно нарушал правила поведения на воздушном судне. В связи с этим экипаж авиакомпании, в соответствии со всеми процедурами, передал пассажира полицейским Таиланда по прилету в аэропорт Бангкока в 8:30 местного времени", — сообщили в пресс-службе.
Источник: Zakon.kz
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