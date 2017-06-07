Сколько стоит привилегия путешествовать по всему миру без виз

Казахстанский паспорт в 2017 позволяет посетить без визы 71 страну. В результате в «Индексе визовых ограничений» (Visa Restrictions Index) Казахстан поднялся на 67 позицию с 71 год назад.



Индекс, составляемый Henley&Partners, анализирует визовые правила 219 стран и территорий мира, ранжируя участников по числу государств, доступных для безвизового посещения их гражданами.



Германия вот уже четыре года сохраняет в этом списке лидирующую позицию, несмотря на то что в 2017 количество стран с безвизовым въездом для ее граждан сократилось со 177 до 176. На втором месте, как и в прошлом году, расположилась Швеция с показателем в 175 государств. Третье разделили Финляндия, Италия, Испания, США и Дания – 174 страны.



Казахстан делит 67 строку вместе с Намибией и Таиландом. В целом можно отметить позитивную тенденцию в отношении возможностей для безвизовых путешествий казахстанцев: 65 стран – в 2015, 67 – в 2016, 71 – в 2017. Наши ближайшие соседи разместились в индексе следующим образом: Россия – 51 место, Азербайджан – 74, Узбекистан – 83.



Последние места в списке достались Пакистану, Ираку и Афганистану.



Если говорить о тенденциях в целом, то большинство стран улучшили свое положение. 108 из 199 переместились на более высокие позиции, 42 остались на месте, и лишь 48 спустились ниже.



Причем хорошие результаты демонстрируют государства, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции. Мальта, инвестиционная программа которой названа лучшей в мире, занимает 10 место с возможностью граждан посещать без визы 167 стран; Австрия находится на четвертом с показателем 173 страны; Кипр – на 16 (158).



Государства с самыми популярными «карибскими программами» также находятся достаточно высоко в индексе: Антигуа и Барбуда – на 30 месте (136 стран), Гренада – на 37 (124 соответственно).



- За последние 10 лет у граждан Казахстана произошло существенное увеличение возможностей для безвизовых поездок, – отмечает научный сотрудник Finnish Institute of International Affairs (Хельсинки) Григорий Нижников. – Есть перспективы дальнейшего улучшения. Об этом свидетельствует заинтересованность правительства, которое, например, в одностороннем порядке сняло визовые ограничения на посещение Казахстана для граждан 45 развитых стран мира.



По информации собеседника, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими государствами об отмене виз для казахстанцев, есть еще ряд стран, которые готовы вступить в такие переговоры. В то же время на данном этапе очевидным приоритетом правительства являются не количественные, а качественные изменения – в первую очередь улучшение визового режима со странами Европейского союза.



- Если об отмене виз речи пока не идет, так как это потребует серьезных институциональных изменений по ряду направлений, на которые правительство Казахстана не готово, то достичь некоторого облегчения визового режима как с ЕС, так и с некоторыми его отдельными членами для определенных категорий граждан вполне возможно в среднесрочной перспективе, – добавляет Нижников.



Это не гарантия того, что «сила» казахстанского паспорта скоро вырастет в плане безвизового перемещения по миру. Поэтому казахстанцы продолжают искать альтернативные пути решения этого вопроса, один из которых – получение вида на жительство в другом государстве или даже получение второго паспорта за инвестиции.

Путь через недвижимость



Топ-10 индекса на протяжении долгих лет оставался неизменным, однако быстро меняющийся геополитический климат наверняка окажет на него влияние в течение следующих 12 месяцев.



- Недавно мы стали свидетелями масштабных мировых событий, таких как Brexit и выборы президента США, которые отразятся на глобальной мобильности, – отмечает председатель правления Henley&Partners Кристиан Х. Келин. – Тенденция к приостановлению безвизового режима и ограничению свободы передвижения граждан некоторых стран уже повлияла на рейтинг этого года. Казалось бы, мир становится все более мобильным и взаимосвязанным, но неравенство в уровнях свободы перемещения между странами все еще велико. Нестабильная ситуация в мире подтолкнула состоятельных людей к изучению инвестиционных программ иммиграции как варианта снижения своих личных и бизнес-рисков, открытия новых возможностей. Второе или даже третье гражданство позволяет избежать траты времени на оформление виз при перемещении по миру и менять страну проживания.



То, что интерес к иностранной недвижимости со стороны жителей стран СНГ растет, подтверждают и профильные участники рынка.



- Я разговаривал со многими зарубежными агентствами – все отмечают, что число запросов на недвижимость от жителей России и Казахстана растет. Но с одной поправкой: теперь люди стараются покупать ее в крупных городах, – говорит партнер Scot Holland | CBRE в Центральной Азии и Казахстане Евгений Долбилин.



По словам собеседника, доход от сдачи в аренду жилой недвижимости в крупных мегаполисах редко превышает 2–3%, тогда как коммерческая может давать 4–6%. Рост капитальной стоимости коммерческой недвижимости привязан к арендному доходу. Жилая традиционно лучше подходит для возможного капитального роста, но, исходя из текущих цен, в большинстве мегаполисов цены уже «подпирают небо».



- Лондон, азиатские мегаполисы типа Сингапура и Гонконга пытаются сдержать цены на законодательном уровне, вводя ограничения и увеличенные гербовые сборы при покупке, а также налоги при продаже, но даже после некоторого охлаждения рынка они держатся в районе $20–50 тыс. за “квадрат”, – отмечает Долбилин. – В Бангкоке, который считался недооцененным, стоимость жилья в новом доме в центре города достигает $10–18 тыс. за квадратный метр. В Испании, которая была эпицентром кризиса недвижимости, недорогие цены можно найти только на курортах. Квартиры в новых домах в Мадриде и Барселоне идут из расчета $8–12 тыс. за “квадрат”.



Для привлечения инвесторов из-за пределов ЕС, как правило из Китая и России, некоторые европейские страны вроде Мальты и Кипра выдают паспорта при условии вложения инвестиций. Испания, Португалия, Венгрия, Латвия, Греция предоставляют так называемые золотые визы с возможностью проживания и свободного перемещения в рамках ЕС. Стоимость участия в таких программах доходит до $1 млн и больше. При этом некоторые страны поднимают «расценки». Так, Латвия увеличила объем требуемых вложений в недвижимость со 143 тыс. до 250 тыс. евро. Понятно, что это отразилось на потоке инвесторов, который сократился в 8 раз за последний год.

ВНЖ и доход



Между тем существуют программы, по которым получение ВНЖ и ПМЖ в европейских странах через покупку недвижимости обходится значительно дешевле: достаточно изучить особые экономические зоны ЕС. Помимо относительно дешевой недвижимости эти зоны дают льготные налоговые ставки, более выгодные условия ведения бизнеса и многое другое. К примеру, такой зоной являются Канарские острова (Испания). Самым популярным островом архипелага, который включает в себя 12 островов, является Тенерифе. По данным компании Nousproperty.com, в целом в Испании созданы четыре экономические зоны, имеющие различные таможенные, налоговые и экономические льготы: в Барселоне, Кадисе, Виго и на Канарах. Причем стоимость недвижимости на материке и островах отличается в пользу вторых.



Покупка недвижимости на Канарских островах даже за несколько десятков тысяч евро позволяет находиться на территории Евросоюза до 180 дней в году, а позднее оформить вид на жительство. Если же приобрести на Тенерифе недвижимость за 500 тыс. евро, то ВНЖ предоставляется автоматически, при условии предоставления всех необходимых документов.



Кстати, в Испании нет ограничений на покупку недвижимости иностранцами. Спустя год ВНЖ можно продлить на два года, затем снова на два, но уже с правом на работу, потом на пять лет, после чего можно претендовать на постоянное место жительства и получение гражданства.



- Испанские банки выдают иностранным гражданам кредиты на покупку недвижимости под 3–5% годовых, получить можно до 60% от стоимости объекта на 25 лет, – рассказывает соучредитель Nousproperty.com Сергей Чернаков. – Причем речь идет как о виллах за 1 млн евро, так и о студиях за 60 тыс. Статус курортного острова позволяет сдавать недвижимость на Тенерифе в аренду, ведь в прошлом году его посетили более 4,4 млн туристов, которые оставили там 4,3 млрд евро. Об этом не принято говорить, но, помимо содержания недвижимости, необходимо платить налоги – эти расходы можно окупить с помощью аренды во время своего отсутствия. Делать это можно круглый год – из-за постоянного высокого сезона. Наконец, если в 2013–2015 недвижимость здесь показывала рост цены в среднем на 7% год в евро, то за 2016 выросла аж на 14%.



Чернаков отмечает, что вид на жительство в Испании без права трудовой деятельности не запрещает открытие собственного бизнеса, осуществление найма работников и развитие предпринимательской деятельности. Таким образом, возложив управление фирмой на менеджера, сам владелец получает право на получение и использование прибыли от ее деятельности.