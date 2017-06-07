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Аблязов осужден на 20 лет лишения свободы

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Аблязов осужден на 20 лет лишения свободы
Мухтар Аблязов. ©Ярослав Радловский
Экс-руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов осужден на 20 лет лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Приговор вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

Помимо лишения свободы суд назначил конфискацию имущества, штраф в 300 МРП, с лишением прав заниматься профессиональной деятельности в банках на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях максимальной безопасности.

Добавим, что сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник.

Мухтар Аблязов обвиняется в совершении преступлений по шести статьям УК РК: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".

Жаксылык Жаримбетов и Кайрат Садыков обвиняются по аналогичным статьям, кроме одной: "Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем". Кроме того, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней".

Садуакас Мамеш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка".

Отметим, уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова включает в себя более 160 эпизодов и насчитывает более двух тысяч томов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 FBI (Посетители) Сегодня, 09:56
штраф в 300 МРП, с лишением прав заниматься профессиональной деятельности в банках на 3 года,
Ну насмешили lol
 
 

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